Pensioni più alte | taglio alla rivalutazione già da 2 500 euro al mese

Più familiari a carico hai - più il reddito di cittadinanza sarà corposo. Ma le Pensioni scendono se si ha una casa : Settecentottanta euro che potranno salire se si hanno figli o parenti a carico: il nuovo reddito di cittadinanza giallo-verde prende forma e secondo quanto spiega ufficialmente il governo sarà destinato a chi è "disoccupato o inoccupato" e ai pensionati, a patto che si risieda in Italia da almeno cinque anni. Le risorse messe a disposizione sono pari nel 2019 a quasi 7 miliardi, a cui vanno aggiunti i circa 2,6 miliardi utilizzati ...

Pensioni - per un miliardo di gettito o si abbassa la soglia di pensione da tagliare o si taglia di più sulla platea esistente : 'Fonti governative del M5S' dicono all'Ansa che la soglia per tagliare le Pensioni d'oro non sarà abbassata da 4.500 a 3.500 euro netti al mese. Un'ipotesi - quella di 3.500 euro al mese - che i ...

Pensioni - il paradosso di quota 100 5mila assegni d'oro in più : Sulla riforma delle Pensioni c'è un nuovo retroscena che di fatto ha il sapore del paradosso. Come abbiamo più volte ricordato, i provvediementi che il governo porterà sul campo sono due. Da un lato c'è quota 100 che porterà al superamento della Fornero, dall'altro invece c'è il taglio delle Pensioni d'oro che superano i 4500 euro. Fin qui i fatti. Ma a quanto pare i due provvedimenti potrebbero incrociarsi. Infatti come ha ricordato il ...

Pensioni quota 100 : subito 5mila pensionati d’oro in più : Paradossi della riforma previdenziale allo studio del governo M5s-Lega. L’introduzione della “quota 100” per uscire, ovvero 62 anni e 38 di contributi, «premia quasi in 9 casi su 10 gli uomini, quasi in un caso su tre persone che hanno un trattamento Pensionistico superiore a quello medio degli italiani...

Riforma Pensioni - Boeri : "Con Quota 100 più debito per 100 miliardi e sistema a rischio" : Il presidente dell'Inps lancia l'allarme: ""Si tratta di operazioni molto costose: si aumenta la spesa e si riducono i contributi -spiega - non bastano due giovani neo assunti per pagare lapensione di uno che esce". Dalle pensioni d'oro risparmi solo per 150 milioni: "Riguardano 30mila persone"

Pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...

Pensioni - più di 750mila pagate da oltre 37 anni : Sono oltre 750 mila, 758.372, gli assegni Pensionistici messi in pagamento dall'INPS da più di 37 anni. Lo rileva uno studio di Itinerari previdenziali che spiega come nel conto ci siano tutte le ...

Inps : 750 mila Pensioni vengono pagate da più di 37 anni : Sono oltre 758.372 gli assegni pensionistici messi in pagamento dall'Inps, e dall'ex Inpdap, da più di 37 anni: lo si legge in uno studio di Itinerari previdenziali, la rivista dell'Inps, che spiega ...

Lega-M5S : scontro sulle cifre del deficit Più soldi al reddito o alle Pensioni? Ora dopo ora - tutte le diverse versioni : I due partiti di maggioranza si contraddicono sulla spartizione della «torta» da 16 miliardi frutto dello sforamento del deficit: quanti vanno alle pensioni e quanti al reddito di cittadinanza?

Riforma Pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi al Senato più vicino (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Taglio dei vitalizi al Senato più vicino. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Si avvicina il taglio degli assegni più alti (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Si avvicina il taglio degli assegni più alti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:27:00 GMT)

Quota 100 e minime più alte : le Pensioni dopo il Def : Almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età: questi dovrebbero essere i requisiti per l'uscita dal lavoro. Restano da...

Pensioni e LdB 2019 : Q100 con taglio all'1 - 5% annuo - Fornero contro gli assegni più bassi : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 settembre 2018 vedono emergere dalla stampa economica specializzata nuove conferme in merito all'ipotesi di penalizzazione da applicare a chi sceglierà la quota 100. Nel frattempo mancano ancora novità in merito alla quota 41, mentre l'ex Ministro Elsa Fornero mette in guardia contro i rischi di riduzione degli assegni. Una posizione contro la quale si scaglia però l'attuale Vice Premier Di Maio, che ...

Riforma Pensioni 2018/ Fornero : c'è il rischio di creare più poveri (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Elsa Fornero: c'è il rischio di creare più poveri. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:52:00 GMT)