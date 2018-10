"Né col Pd né con Rifondazione. I dem hanno fallito. Avanti con Leu - ora o mai più". Intervista a Roberto Speranza : Speranza, che fine avete fatto? Anche voi sembrate afoni, ancora sotto shock, incapaci di indicare una prospettiva. Vi state anche lacerando al vostro interno.Le parlo con franchezza: sono rammaricato e incazzato, scriva proprio così.Incazzato?Parliamoci chiaro: Leu è oggettivamente paralizzata sul piano politico e organizzativo e divisa sulla prospettiva strategica. Questo status quo non è più sostenibile e i nodi ...

Il 40% degli over18 ammette di aver guidato con tanto alcol in corpo : L’alcol è la sostanza psicotropa che miete più vittime in termini di dipendenza, rispetto a fumo, droghe sintetiche e cocaina: dal 2008 al 2017 in Italia sono stati 435mila i morti per malattie alcol-correlate, incidenti, omicidi e suicidi ad esso dovuti. Non solo. E’ la sostanza che dà più dipendenza, e si tratta di un fenomeno in ascesa: si beve ovunque, a qualunque ora, sempre più lontano dai pasti e soprattutto tra le fasce più giovani ...

Trovato il cadavere di Manuel Careddu - ucciso a 18 anni a colpi di piccone a Oristano : E' di Manuel Careddu il cadavere Trovato nel tardo pomeriggio di ieri tra Aidomaggiore e Abbasanta, nelle campagne dell'oristanese. Si tratta del dicioettenne ucciso con spaventosa ferocia nei pressi ...

Mani e piedi freddi cambiano colore. La sindrome di Raynaud di cui molti soffrono e che in pochi conoscono : Ti capita spesso di avere le estremità di Mani e piedi fredde, insensibili e che cambiano colore? Non sono in tanti a conoscerla, eppure gran parte della popolazione, ovvero il 5/10%, soffre della sindrome di Raynaud. Si tratta di una patologia che interessa soprattutto le donne e i soggetti più giovani e può Manifestarsi in una forma benigna (quella primitiva) e in una secondaria, che è invece sintomo della presenza di una malattia autoimmune ...

Crimea - bomba contro un istituto scolastico : decine di morti e almeno 70 feriti : Un ordigno è stato fatto esplodere nella mensa dell'istituto politecnico di Kerch, in Crimea. Secondo fonti ufficiali, sarebbero almeno 10 i morti e più di 80 i feriti, ma per il Cremlino non sarebbe da escludere l'ipotesi di un attacco terroristico.Continua a leggere

Diletta Leotta a DM : «La cosa che più mi ha colpito de Il Contadino Cerca Moglie è l’amore lesbo. DAZN funziona alla grande» : Diletta Leotta Dai campi di calcio a quelli arati. Diletta Leotta è la nuova conduttrice de Il Contadino Cerca Moglie, il dating show di Fox Life giunto alla quarta stagione (da oggi, il mercoledì alle 21). Per la procace siciliana si tratta del primo vero impegno in un programma di intrattenimento seriale, che nulla ha a che vedere con il pallone che l’ha mediaticamente lanciata. E’ entusiasta della nuova esperienza che sembra aver ...

Di Maio contro i finanziamenti pubblici all’editoria/ 10mila posti di lavoro a rischio : colpite le cooperative : Il viceministro Di Maio sta per varare il taglio dei fondi all'editoria, iniziativa che colpirà solo i piccoli gruppi editoriali e provocherà la perdita di 10mila posti di lavoro(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:37:00 GMT)

Francesca sa che a breve morirà - ma lo racconta col sorriso : Ho incrociato Francesca perché la mia migliore amica, sua omonima, mi ha fatto conoscere la sua storia. Ho divorato il suo libro in un giorno: ho riso, mi sono incazzato e ho versato qualche lacrimuccia. Ho scoperto che i suoi medici hanno trovato una cura sperimentale che le dà una speranza di vita parecchio più lunga di quella prevista da Wikipedia.Continua a leggere

Terremoto. MIBAC - mercoledì e giovedì il sottosegretario Vacca nelle zone colpite. A Spoleto alle ore 12.30 incontro con la stampa al ... : ASI, Roma - Il sottosegretario del Ministero per i beni le attività culturali Gianluca Vacca, titolare della delega alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito ...

Niente alcol e sigarette ai minorenni. Il riconoscimento facciale non perdona : Per legge solo i maggiorenni possono acquistare alcolici. Nei supermercati gli impiegati alla cassa sono autorizzati a chiedere il documento d’identità per verificare che il cliente sia in regola. Ma se per aggirare la legge il minorenne va alle casse automatiche? Il problema è innegabile, e nel Regno Unito hanno trovato una soluzione tecnologica efficiente: affidare questo compito a un computer dotato di riconoscimento ...

Marcello/ Video - Chi è l'imprenditore agricolo con la passione per il calcio (Il contadino cerca moglie 4) : Marcello è un imprenditore agricolo romagnolo che ama il calcio. A Il contadino cerca moglie 4 il giovane spera di trovare una donna che piaccia anche alla sua famiglia.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:05:00 GMT)

Etica delle virtù e psicologia - un convegno internazionale all'Europea di Roma : Verso una nuova scienza delle virtù?', 'Virtues Ethics and Psychology. Towards a new science of virtues?',. Lo scopo principale dell'incontro è un'analisi del legame tra le virtù e la ricerca ...

Previsioni MillionDAY del 17-10-2018 con 3 colonne : Previsioni MillionDAY del 17-10-2018, proposta composta da tre colonne, valida per le prossime tre estrazioni. Le Previsioni MillionDAY del 17-10-2018 sono composte da TRE colonne elaborate su base statistica, considerando i numeri più frequenti e i numeri più ritardatari, ritardo storico e indice di convenienza. Si consiglia di giocare le Previsioni per tre colpi, in caso di vincita con due punti […] L'articolo Previsioni MillionDAY del ...

Piloni A24 - Bertolaso a Toninelli : "I soldi per la sicurezza ci sono - ridicolo dire il contrario" : ROMA - 'È una questione di burocrazia, le risorse ci sono'. Guido Bertolaso, già Capo della Protezione Civile, ai microfoni di '6 su Radio 1' parla della messa in sicurezza della A24-A25 all'indomani ...