Lucano è libero ma non può più abitare a Riace : Il sindaco Mimmo Lucano è libero dagli arresti domiciliari, ma non potrà più abitare a Riace. Il divieto di dimora è stato deciso ieri pomeriggio dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria a seguito dell’udienza che si era svolta in mattinata. «Una soluzione ancora peggiore dei domiciliari - dice sconsolato e sorpreso Lucano, arrestato il 2 ottob...

Riace : Lucano torna libero ma divieto di dimora nel suo Paese : Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, questa sera, ha revocato la misura degli arresti domiciliari a Domenico Lucano, sindaco sospeso di Riace. Il Tribunale ha però disposto il divieto di ...

Riace - tribunale revoca gli arresti domiciliari per Lucano : il sindaco torna libero : Mimmo Lucano torna libero, ma per lui rimane la sospensione dalla carica di sindaco di Riace e il divieto di dimora nel comune. Lucano rimane indagato per favoreggiamento di immigrazione clandestina e illecito affidamento dei servizi della raccolta differenziata.Continua a leggere

Migranti - Lucano libero ma via da Riace : 22.04 Revocati gli arresti domiciliari al sindaco (che resta sospeso) di Riace, Mimmo Lucano. A deciderlo il tribunale del riesame di Reggio Calabria. Accolta dunque parzialmente la richiesta dei legali di Lucano. E sostituito la misura emessa dal Gip di Locri con quella del divieto di dimora nel comune jonico.La decisione dei giudici reggini arriva a meno di 24 ore dall'istanza. Lucano resta indagato per vari reati tra cui:favoreggiamento di ...

RIACE - MIMMO Lucano "SE ESISTE UN DIRITTO TORNERO’ LIBERO"/ Il vice-sindaco “Non ce l’ho con Salvini” : RIACE, MIMMO LUCANO “Avanti anche senza fondi pubblici”. Ultime notizie, udienza al tribunale del riesame questa mattina: ecco le dichiarazioni del primo cittadino calabrese(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:22:00 GMT)

Riace - Lucano dopo il Riesame : “Spero di tornare libero per fare accoglienza spontanea - senza soldi dal Governo” : Si è tenuta stamattina a Reggio Calabria l’udienza davanti al Tribunale della Libertà chiamato a decidere se revocare i domiciliari al sindaco di Riace Mimmo Lucano, arrestato il 2 ottobre scorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. dopo gli interventi degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’aqua, i giudici del Riesame si sono ritirati in camera di consiglio e decideranno nelle prossime ore. La sentenza potrebbe arrivare in ...

Lucano - cinquemila in marcia a Riace 'Siamo tutti clandestini - Mimmo libero' : Riace, Reggio Calabria, - Almeno cinquemila persone hanno invaso da questa mattina Riace per manifestare la propria solidarietà a Mimmo Lucano, il sindaco del borgo dell'alta locride divenuto simbolo ...

Lucano - in migliaia al corteo per il sindaco (sospeso) di Riace : “Mimmo libero”. E lui saluta col pugno chiuso dal balcone : Affacciato alla finestra di casa col pugno sinistro chiuso: così Domenico Lucano ha salutato le circa quattromila persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco – ora sospeso – agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti, dopo aver percorso le strade del paese, sono giunti sotto casa sua urlandogli “Tieni duro, continua a lottare sempre. In questa battaglia ...

'Mimmo libero' - in migliaia a Riace in corteo per il sindaco Lucano - : Circa 4mila persone si sono radunate nel borgo calabrese in solidarietà al sindaco agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina . I manifestanti intonano in coro "non ...

Riace - 4mila in piazza per sostenere il sindaco : 'Lucano libero' : "Continua a lottare - hanno urlato a Lucano, affacciato alla finestra -. In questa battaglia di civiltà non sarai mai solo". Tanti gli extracomunitari che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al ...

Lucano - tremila in marcia a Riace 'Siamo tutti clandestini - Mimmo libero' : Riace, REGGIO CALABRIA, - Almeno tremila persone hanno invaso questa mattina Riace per manifestare la propria solidarietà a Mimmo Lucano, il sindaco del borgo dell'alta locride divenuto simbolo ...