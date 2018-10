“L' Italia sta diventando uno stato fascista L' attacco della stampa internazionale

L'Italia si scopre euroscettica : solo il 44% voterebbe per restare nella Ue - il più basso di tutta Europa : Sondaggio Eurobarometro: la media è del 66%, anche la Gran Bretagna della Brexit meglio di noi (e sopra il 50%)

Italia paese al top per il numero di poveri : i dati Eurostat che fanno paura : Italiani sempre più poveri e non è un caso se pochi giorni fa Jean-Claude Juncker aveva paragonato la situazione Italiana a quella greca. I dati Eurostat parlano chiaro: a finire a rischio povertà, ...

Peptidi anticancro ed energia smart : le startup Italiane premiate alla gara europea sull’innovazione : startup a Speed Mi Up (foto Speed Mi Up) Un cocktail anticancro che rappresenta il risultato di oltre 20 anni di ricerca e una piattaforma per la gestione dell’energia sono i progetti italiani che hanno trionfato agli Innoveit Awards, la manifestazione organizzata da Eit, l’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia, che pochi giorni fa ha premiato a Budapest il meglio dell’innovazione e delle startup del vecchio ...

L’Uomo del Giorno : Sergio Goycochea - portiere argentino protagonista nei Mondiali in Italia : Sergio Goycochea è nato a Lima, il 17 ottobre 1963, è un ex calciatore argentino, di ruolo portiere. Ha difeso la porta della Nazionale argentina finalista al campionato del mondo 1990, subentrando dalla terza partita per l’infortunio del portiere titolare Nery Pumpido. Nel corso di quel mondiale si distinse per alcune decisive parate: in particolare durante l’epilogo ai tiri di rigore nei quarti di finale contro la Jugoslavia, ...

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta Italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...

E-commerce continua a crescere in Italia. I prodotti più venduti 2018-2019 e settore trainanti. Statistiche : Turismo, prodotti di informatica e tecnologici e abbigliamento: settori e prodotti che trainano la crescita costante dell’E-commerce in Italia

La denuncia del giornalista : “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” : La denuncia del giornalista: “Ho visto i francesi scaricare i migranti ogni ora in Italia” Il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti: Io quando filmavo questi scarichi venivo invitato dalla gendarmerie a mostrare i documenti. In Italia” Così l’ha definita il giornalista freelance Maurizio Pagliassotti testimone di altri casi in passato e non solo di quello di Claviere, cittadina piemontese dove la Gendarmerie ha ...

Torneo 8 Nazioni Under 20 Italia battuta da un buon Portogallo che allunga come capolista : 9Italia 1 Portogallo 2 Marcatori: 36° Pedro Correia, 52° Scamacca, 65° Guina Italia: Plizzari, Del Prato (14° Vailetti), Tripaldelli, Gabbia

Manovra : capogruppo Cdu Bundestag - "preoccupati per l'Italia" : "Guardiamo con una certa preoccupazione all'Italia, soprattutto a causa della Manovra": lo ha detto oggi il nuovo capogruppo della Cdu al Bundestag, Ralph Brinkhaus, come riferiscono diversi media tedeschi. A proposito del vertice Ue di domani a Bruxelles, l'esponente del partito della cancelliera Angela Merkel ha ribadito "che dovremo senz'altro parlare dell'Italia". D'altronde, ha spiegato ...

Paola Egonu - chi è la pallavolista Italiana dei record - : Nata a Cittadella, Padova, da genitori nigeriani, a 19 anni è considerata uno dei più grandi talenti della pallavolo mondiale. Alta 189 cm, di ruolo opposto-schiacciatrice, con le sue giocate ha ...

Cancro al seno / Sconfitto in Italia attaccando il suo motore? Cellule staminali protagoniste : In Italia si lavora per sconfiggere il Cancro al seno puntando il suo motore. Le Cellule staminali tumorali diventano a questo punto protagoniste principali nella proliferazione del virus.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:27:00 GMT)

