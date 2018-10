Ilva Cornigliano | nuovo tavolo a Roma

Ilva : Fiom - pronti a occupare Cornigliano : ANSA, - GENOVA, 4 OTT - Fiom Genova è pronta a tornare in piazza o a occupare l'Ilva di Cornigliano se a breve non verrà convocato in prefettura il tavolo per verificare l'applicazione dell'accordo di ...

Ilva Cornigliano - ok cigs e lpu : ANSA, - GENOVA, 27 SET - È stato rinnovato oggi a Roma l'accordo per cassa integrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità per lo stabilimento Ilva di Genova Cornigliano. All'incontro, presso ...

Genova - Di Maio all’Ilva di Cornigliano : «Nessuno perderà il posto di lavoro» | : Il rappresentante del governo ha incontrato i sindacati e gli enti locali nello stabilimento. E ha garantito sul rispetto dell’accordo

Genova - Di Maio all'Ilva di Cornigliano per il tavolo sull'accordo di programma : Genova - Il tavolo sull' Accordo di programma dell'Ilva di Genova Cornigliano è cominciato. Presenti il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio , il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo ...

Ilva : il 90% dei lavoratori di Cornigliano e Novi Ligure dice dice sì all'accordo con ArcelorMittal : Arrivano i primi si dei lavoratori Ilva all'accordo sindacale con ArcelorMittal siglato la settimana scorsa al tavolo al Mise. A dare il via libera a grandissima maggioranza (89,4%)...

Ilva - anche da Cornigliano arriva il sì all'accordo per il rilancio : Teleborsa, - Dopo il sì dei lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure, Alessandria , del gruppo Ilva che hanno approvato l'accordo raggiunto con Arcelor Mittal sul rilancio dell'azienda, arriva ...

