Il cambiamento che serve all’Europa

Manovra - Conte : direi che non ci sono margini di cambiamento : Dopo i nuovi richiami della Ue sulla Manovra, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arriva a Bruxelles ed esclude la possibilità di modifiche: "L'abbiamo studiata molto bene. Il margine di cambiamento direi che non c'è l'abbiamo impostata in un certo modo", ha detto Conte appena giunto all'Europa bulding. "Io - ha aggiunto -confido in un dialogo costruttivo. ...

cambiamento climatico - Trump ci ripensa “Non penso che sia una bufala” : “Non è una bufala”. Donald Trump ci ripensa e, dopo aver detto di tutto sul Cambiamento climatico nel corso degli anni, in un’intervista rilasciata a Lesley Stahl, reporter di 60 Minutes, noto programma televisivo in onda sulla Cbs, ammette che “qualcosa sta cambiando”. Non si tratta di un dietrofront totale, ma i toni sono di certo meno duri rispetto a quando, non ancora presidente degli Stati Uniti d’America, il tycoon postava sui social frasi ...

Gli amici e i fedelissimi del M5S che hanno trovato una poltrona nel 'governo del cambiamento' : La ragazza in questione è Assia Montanino, Assia Montanino , la 26enne laureata in Economia che nel curriculum ha un tirocinio alla Camera ma sopratutto una candidatura nel 2015 per M5s', riporta ...

Sicurezza - il cambiamento passa anche per le guardie giurate : Ancora una volta si parla di Sicurezza. Il nuovo governo ha dedicato un apposito decreto, su cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha investito un notevole capitale politico. Il provvedimento ha messo insieme una serie di aspetti che puntano a migliorare la qualità della vita rispetto alla presenza della criminalità.L'insieme di articoli del decreto Salvini potrà bastare? La risposta sarà data dai fatti, come ...

Inter - la frustata che certifica il cambiamento : così Spalletti ha compensato alle lacune : L'Inter vince la sesta partita consecutiva e lo fa grazie a un ritrovato carattere. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano saputo reagire bene al gol subito. 'Bravi i nerazzurri a compensare le lacune con la sofferenza e con l'orgoglio: il pareggio di Paloschi al 27' della ...

Michele Placido : "Guardo con interesse al nuovo governo - a questo cambiamento. Non mi auguro che fallisca - ma che porti avanti le sue idee" : In "Viva l'Italia", film del 2012 di Massimiliano Bruno, Michele Placido era un politico che in seguito ad un ictus cominciava a dire tutta la verità, nefandezze e tradimenti inclusi. Nel periodo in cui il Movimento 5 Stelle iniziava la sua ascesa il film, dura critica alla "casta", fu un discreto successo di critica e pubblico. Intervistato da Libero, l'attore pugliese si confida su futuro, politica e vita privata. Il suo prossimo ...

Basilicata : Di Maio - ora Governo cambiamento anche in regione : Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Se i lucani si sono sentiti traditi in questi anni dai sistemi sulle estrazioni petrolifere, alle prossime elezioni regionali si sceglie quale presidente dovrà ricontrattare tutto il sistema e per questo noi crediamo molto nel fatto che dopo un Governo del cambiamento a l

Uomini e Donne/ Tina Cipollari nel mirino delle critiche : il cambiamento che non sfugge al web (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari nel mirino delle critiche: la replica delle opinioniste ai commenti ricevuti sul peso e non solo!(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Genoa - Ballardini : “contro il Chievo ci sarà qualche cambiamento” : “Dobbiamo essere più compatti e ritrovare quell’umiltà, attenzione, solidità e anche quel timore che, nella passata stagione, ci ha permesso di fare una grande stagione”. Davide Ballardini, alla vigilia della sfida con il Chievo, e reduce dalla pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, detta la linea ai propri giocatori. “Dobbiamo avere grande rispetto per gli avversari, ma anche consapevolezza nei ...

Anche Draghi boccia il governo del cambiamento : Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha criticato il governo italiano per alcune dichiarazioni che hanno influenzato negativamente i mercati finanziari. Nel corso dell'audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo, Draghi ha detto che le esternazioni dell'esec

Fornero : 'più che il governo del cambiamento è quello della restaurazione' : 'In questo senso, quello che si propone come governo del cambiamento in realtà sembra più il governo della restaurazione ma le riforme si fanno per aiutare la società e l'economia ad adattarsi ai ...

FAO : con il cambiamento climatico che rimodella l’agricoltura - il commercio internazionale sarà sempre più importante per nutrire il mondo : Con il cambiamento climatico destinato ad alterare significativamente la capacità di molte regioni del mondo di produrre cibo, si prevede che il commercio internazionale di prodotti agricoli avrà un ruolo sempre più importante nel nutrire il pianeta e rispondere al riacutizzarsi della fame a causa del clima, si legge in un nuovo rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), ...

Fornero boccia le riforme : 'Più che governo del cambiamento sembra governo della restaurazione' : In questo senso, quello che si propone come governo del cambiamento in realtà sembra più il governo della restaurazione ma le riforme si fanno per aiutare la società e l'economia ad adattarsi ai ...

Perché c'è chi non crede al cambiamento climatico? : ... gli individui utilizzano 'scorciatoie del pensiero', le cosiddette euristiche, descritte per la prima volta dagli psicologi Amos Tversky e Daniel Kahneman, quest'ultimo premio Nobel per l'economia ...