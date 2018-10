Ascolti TV | Martedì 16 ottobre 2018 | Una Pallottola nel Cuore chiude con il 19 1% | la

davidemaggio

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Unanel3 - Sergio Assisi Su Rai1 Unanel3 ha conquistato 4.357.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 l’incontro della Nations League Francia-Germania ha raccolto davanti al video 3.076.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.805.000 spettatori pari al 9% di share. Su Italia 1 The Great Wall ha catturato l’attenzione di 1.801.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Il Segreto totalizza un a.m. di 1.356.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Diha registrato 1.737.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Su TV8 Donne, regole… e tanti guai! ha segnato il 2.7% con 621.000 spettatori mentre sul Nove Come quando Fuori Piove ha catturato l’attenzione di 185.000 ...