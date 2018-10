Anticipazioni Una Vita trama puntate 22-27 ottobre 2018 | Ursula ordina a Cayetana di

Una Vita Anticipazioni 24 ottobre 2018 : Ursula inaspettatamente offre a Cayetana una possibilità di salvarsi mentre Trini promette ad Antoñito di aiutarlo con Lolita.

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Hope e Liam aspettano una bambina : Beautiful Anticipazioni puntate americane: Hope incinta di Liam Fiocco rosa a Beautiful per Hope e Liam. Nelle puntate americane la coppia ha finalmente scoperto di aspettare una bambina. Una splendida notizia giunta insieme ad un’altra: la gravidanza di Hope sta procedendo per il meglio nonostante i mesi iniziali, dove le minacce di aborto non sono […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope e Liam aspettano una ...

Beautiful Anticipazioni americane : Bill cade dal balcone durante una lite con Ridge [VIDEO] : A The Bold and The Beautiful Bill Spencer finisce di nuovo in come all’ospedale! Di nuovo, perchè tempo fa (nelle puntate in onda negli States) un attentato lo ridusse già in fin di vita (a breve anche noi italiani vivremo il giallo!). Ebbene, adesso a causare quasi la morte dell’editore sarà una caduta dal balcone della sua villa, a seguito di una rissa col suo avversario di sempre: Ridge Forrester. Andiamo a scoprire i dettagli con ...

Una Vita Anticipazioni 23 ottobre 2018 : il Giudice autorizza l'autopsia sul corpo di German : Il Giudice autorizza l'autopsia sul corpo di German. Simon, felice di riaverla con lui, aiuta Adela a trovare una casa e un lavoro ad Acacias.

Una Vita Anticipazioni - puntate settimanali dal 29 ottobre al 2 novembre 2018 : Eccoci giunti alle anticipazioni Una Vita. Sabato 27 ottobre 2018 assisteremo all’insistenza di Cayetana nel chiedere a Fabiana il nome del padre naturale. Naturalmente l’anziana istitutrice non aprirà bocca. Simón ed Adela sono alla ricerca di Carlos, che la suora ha rivelato essere stato il suo primo amore. Víctor si offrirà di aiutare i due e chiederà informazioni a Tránsito, una sua amica di vechia data. La Sotelo si accanirà su ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018: Cayetana dà a Teresa la confessione firmata, poi finge di chiederle perdono e, mentre la abbraccia, la accoltella alla schiena. Qualcuno bussa alla porta e Cayetana si affretta a nascondere la donna in una stanza, dandola per morta. L’ospite inatteso è Jaime, che le rivela di essere suo padre, le consegna una busta da parte di Ursula e le promette ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : una donna misteriosa perseguita Ursula : Incappucciata si muove nell'ombra seguendo la Dicenta ormai sempre più spaventata, di chi si tratterà?

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 23 e mercoledì 24 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 574 di Una VITA di martedì 23 e mercoledì 24 ottobre 2018: Ursula ha rivelato a Jaime l’identità di sua figlia ma ora gli chiede di aspettare a incontrarla, perché sta attraversando un momento difficile. Antoñito dà ad Arturo i soldi che erano destinati a Felipe. Simon aiuta Adela a cercare un lavoro e un alloggio: Susana non intende ingaggiarla, mentre Celia si offre di ospitarla a casa sua. Cayetana ha ormai perso ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Trini aspetta un bambino! : Trini è incinta e rivela la clamorosa notizia a suo marito Ramon. Il Palacios, inizialmente sconcertato, ne sarà felicissimo!

Beautiful Anticipazioni Americane : Bill precipita da un balcone durante una colluttazione con Ridge : Anticipazioni rivelano che durante una colluttazione Ridge spingerà inavvertitamente lo Spencer giù da un balcone. Bill finirà in coma!

Una Vita Anticipazioni : RAMON scopre la storia tra ANTOÑITO e LOLITA : Problemi in arrivo per la coppia formata da ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) e la domestica LOLITA (Rebeca Alemany) nelle prossime puntate italiane di Una Vita: Come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, RAMON (Juanma Navas) si arrabbierà con il figlio per le varie truffe che ha portato avanti e, proprio per questo, prenderà la drastica decisione di farlo lavorare come minatore nel giacimento d’oro. Le anticipazioni segnalano ...

Una Vita Anticipazioni : Cayetana deve uccidere Teresa per sapere chi è suo padre : Una Vita E’ sempre più vicino l’addio di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) nelle puntate italiane di Una Vita, in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al sabato. Ursula (Montserrat Alcoverro) elaborerà infatti un astuto piano per liberarsi per sempre della falsa borghese. Ecco le anticipazioni di questa settimana. Una Vita: anticipazioni lunedì 22 ottobre 2018 Suor Adela ritrova la lettera di Simon in mille pezzi e, dopo averla ...

GF Vip Anticipazioni : Barbara d’Urso fa una sorpresa ai concorrenti : Barbara d’Urso giovedì prossimo entra nella casa del Grande Fratello Vip In questi ultimi giorni Barbara d’Urso ha iniziato a fare un particolare countdown su instagram. Countdown, che secondo il blog Bitchyf.it, sarebbe dovuto essere collegato al fatto che Giovedì prossimo avrebbe condotto la seconda puntata settimanale del GF Vip, sostituendo così la popolare conduttrice Ilary Blasi. Un’ipotesi tuttavia prontamente smentita ...

Una Vita Anticipazioni 23 ottobre 2018 : Il Giudice autorizza l'autopsia sul corpo di German mentre Simon aiuta Adela a trovare una casa e un lavoro ad Acacias.