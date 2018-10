Tria | attacco a Garofoli senza fondamento

Tria difende Garofoli dal M5S : "La norma sulla Croce Rossa serviva a pagare il Tfr ai lavoratori : l'attacco al Mef è irrazionale" : "E' del tutto privo di fondamento e irrazionale l'attacco rivolto al Capo di Gabinetto del Mef, Roberto Garofoli, e al Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco", in merito ai provvedimenti relativi alla Croce Rossa. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota. Garofoli era finito nel mirino degli esponenti del M5S Vittoria Baldino ed Elio Lannutti che ne avevano chiesto le dimissioni."La norma proposta, e sollecitata da ...

Raggi : Da UnindusTria attacco bizzarro - stiamo lavorando molto : Roma – “È un attacco un po’ bizzarro, perche’ direi che con alcuni di loro lavoriamo bene da tempo e mi pare che stiamo sviluppando anche progetti insieme, da ultimo penso alla Maker Faire lo scorso fine settimana. L’innovazione, in generale, e’ un tema su cui stiamo lavorando molto, e noi per primi con le due manovre che abbiamo chiamato ‘Sblocca cantieri’ abbiamo rimesso in circolazione prima 127 ...

Alitalia - i Cinquestelle tornano all'attacco di Tria : Il rilancio di Alitalia sta sempre più entrando nel mirino del governo, registrando una sostanziale visione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla necessità di un piano strategico nazionale per la ...

[Il ritratto] Lo scontro con Tria sulla manovra e i soldi in Svizzera. Savona il ministro antieuro è sotto attacco : Di economia e rapporti con l'Ue trattava il lungo documento intitolato "Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa", nel quale sostiene che il progetto è in profonda crisi, critica la ...

Nba : addio a Tex Winter - inventò 'l'attacco Triangolo' che fece grandi Bulls e Lakers : Si chiamava Morice Fredrick ma tutti, nell'ambiente cestistico, lo conoscevano come Tex. È morto a 96 anni, Tex Winter, uno dei più importanti assistenti-allenatori di basket della NBA, diventato ...

Tria resta in bilico - la Ragioneria ancora sotto attacco : Il primo nome è quello di Paolo Savona, già ministro mancato dell'Economia per l'opposizione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Savona, in realtà, ha già occupato gli spazi lasciati ...

Manovra - Tria resta in bilico : la Ragioneria ancora sotto attacco : Giovanni Tria traballa, ma non molla. Per ora. Le foto nel vertice di Palazzo Chigi mostrano il ministro sorridente accanto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai vice premier Matteo Salvini ...

Tria isolato - l’attacco di Juncker : «Rigidi con l’Italia o finisce l’euro» : Il leader della Commissione Ue cita la Grecia. Il ministro dell’Economia rientra prima e rassicura: la moneta non rischia

Boccia : «ConfindusTria crede nella Lega» L’attacco di Calenda (Pd) : «Vergognoso» : Il presidente di Confindustria: «Di questo Governo crediamo fortemente nella Lega. Abbiamo grandi aspettative».

Casalino - attacco ai tecnici di Tria Poi frena : «Audio? Nessuna minaccia» Stop della Lega - : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

