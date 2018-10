Telecom Italia | Lone Pine Capital lima lo short selling

L'indice del settore Telecomunicazioni effervescente - +1 - 69% - - exploit di Telecom Italia : Forte rialzo per il comparto Telecomunicazioni in Italia , come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha chiuso ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 52% - Telecom Italia a -2 - 39% (12 ottobre 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenere i 19.000 punti dopo il calo di ieri. Previsti pochi dati macroeconomici in diffusione. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Telecom Italia - Lone Pine Capital amplia la posizione ribassista : Dal 3 ottobre 2018, la società di investimenti Lone Pine Capital ha incrementato lo short selling su Telecom Italia dall'1,46% all'1,54%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 59% - Telecom Italia a +2 - 12% (4 ottobre 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per avvicinarsi ai 21.0000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 17:39:00 GMT)

Le posizioni corte su Telecom Italia : La Consob comunica che, dal 2 ottobre 2018, Lone Pine Capital e Reinassance Technologies detengono una posizione ribassista su Telecom Italia rispettivamente dell'1,46% e dello 0,48%.

Piazza Affari : amplia l'ascesa Telecom Italia : Vigoroso rialzo per la compagnia telefonica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,03%. La tendenza ad una settimana di Telecom è più fiacca rispetto all'...

Conclusa gara - frequenze 5G per Telecom Italia - Iliad - Vodafone - Wind Tre - Fastweb : Oggi, alle ore 17.30, si è chiusa la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure di gara hanno portato ad una competizione vivace, Conclusasi in 14 giornate di miglioramenti competitivi e con 171 tornate. L’introito raggiunto ha superato del 164% il valore delle offerte iniziali e del 130,5% la base d’asta. L’ammontare totale delle offerte ...

Lone Pine Capital aumenta le vendite su Telecom Italia : Dall'1 ottobre 2018, la società di investimenti Lone Pine Capital ha incrementato lo short selling su Telecom Italia dall'1,24% all'1,35%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

Nuovo ribasso per Telecom Italia : Continua la pressione su Telecom Italia , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,36%. Le azioni, non lontane dal minimo storico, risentono dell'incremento delle offerte per l'asta 5G: ieri ...

BORSA E SPREAD A 280/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% - Telecom Italia a -5 - 3% : BORSA Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Male Telecom Italia in avvio di ottava : ... Barclays hapeggiorato la raccomandazione sul titolo da equalweight a underweight e ridottoil target da 0,70 a 0,46 euro considerando tra le altre cause la situazionedell'economia in Brasile e la ...

Telecom Italia paga la bocciatura a "underweight" : Giornata negativa per Telecom Italia , unico titolo del paniere principale del FTSE Mib a mostrare sensibili perdite. La big delle Telecomunicazioni paga la decisione di Barclays di abbassare la ...