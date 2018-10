Roma | Controlli Carabinieri a Trastevere | 2 arresti e 5 denunce

Roma : Controlli Carabinieri a Trieste-Salario - 2 arresti e una denuncia : Roma – Un imponente servizio di controllo e’ scattato nei quartieri Tiburtino, Parioli, Salario-Trieste e nella zona di Bologna. Decine di Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, del N.A.S. e del N.I.L di Roma, del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Roma e della Compagnia di Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio” sono entrati in azione con lo specifico compito di prevenire, e laddove necessario ...

Saltano patenti sulla A26 - controlli della Polstrada di Romagnano : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Saltano patenti sulla A26, ...

Rienzi : mancanza di controlli a Roma provoca strage di pedoni : Roma – “Oramai siamo in presenza di una strage di pedoni a Roma”. Lo afferma in una nota il Codacons, commentando l’incidente avvenuto oggi in Via Trionfale, dove un 80enne e’ stato investito da un’auto e versa in gravi condizioni. “Si tratta del quarto incidente grave in soli quattro giorni, e ancora una volta coinvolge un pedone investito mentre attraversava la strada- afferma il presidente Carlo ...

Roma : Controlli Carabinieri a Torpignattara - 2 arresti e 2 denunce : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, a seguito di un servizio coordinato di controllo in tutto il quartiere, hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre 2 a piede libero. I militari hanno effettuato il primo arresto all’interno di un complesso residenziale abbandonato, di via Villa Santo Stefano. In manette e’ finita una cittadina romena, di 38 anni, nullafacente e con precedenti, che vive ...

Roma : 3 spacciatori arrestati dopo controlli a Esquilino : Roma – Gli agenti del Commissariato Esquilino proseguono, senza sosta, l’attivita’ volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nella giornata di ieri, a piu’ riprese sono finiti in manette tre cittadini stranieri. Il primo, 22 anni, originario della Nigeria, e’ stato rintracciato dagli operatori mentre, di prima mattina, seduto su una panchina di Piazza Vittorio, era indaffarato a ...

Roma : A Fiumicino controlli negozi aereoporto - sequestrato olio non a norma : Roma – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma e quelli del Reparto Tutela Agroalimentare, nell’ambito di una campagna di controlli congiunti tra i reparti territoriali e le specialita’ dell’Arma dei Carabinieri, hanno controllato numerosi esercizi commerciali ubicati all’interno dell’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino. In cinque punti vendita, i Carabinieri hanno sequestrato 40 ...

Roma : Controlli Carabinieri contro abusivismo e degrado - 16 denunciati : Roma – Oltre 72 mila euro e’ il totale delle sanzioni che i Carabinieri hanno contestato a 14 venditori ambulanti, perlopiu’ cittadini del Bangladesh e del Pakistan, per la vendita ambulante di bottigliette di acqua, ombrelli parasole, teli poncho, aste per selfie, ventagli, braccialetti e manufatti in legno. Sempre al Colosseo, i Carabinieri hanno proposto per il “Daspo Urbano” altri 7 cittadini del Bangladesh e ...

Roma : Controlli antidroga a Tor Bella Monaca e Tor Vergata - arrestate 2 pusher : Roma – La scorsa notte a Roma, nel corso di un servizio antidroga, nei quartieri di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato, in poche ore, tre pusher. In via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due donne Romane, di 41 e 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le due lady pusher sono state sorprese ...

Roma : Controlli anti degrado a Tiburtina e Piazza Bologna - denunce e multe : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di degrado urbano e della cosiddetta movida, nel quadrante urbano compreso tra l’area della stazione Fs Tiburtina, l’area di Piazza Bologna e viale Ippocrate. I Carabinieri della Stazione di Roma viale Libia hanno denunciato a piede libero un italiano di 49 anni, di Napoli, per ...

CardioRace : controlli gratuiti e benessere nel 'cuore' di Roma : Roma, 29 set., askanews, - Approfondimenti, attività fisica, prevenzione e ricerca scientifica. A Roma è di nuovo 'CardioRace', manifestazione giunta alla 4° edizione, che si svolge quest'anno in ...

Roma : Polizia fa bilancio controlli al Pigneto - 24 arresti : Roma – Nel corso dei mesi estivi sono stati intensificati senza sosta i servizi straordinari volti al contrasto dell’illegalita’ e del traffico di sostanze stupefacenti nel quartiere Pigneto di Roma soprattutto della cosiddetta ‘isola pedonale’ da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore. L’attivita’ svolta, grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Prevenzione ...

Roma : Controlli antidroga - arrestati 5 pusher : Roma – Da Fiumicino a piazza Vittorio Emanuele dai Controlli antidroga della Polizia di Stato: 5 pusher finiscono in manette. Un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quello messo in campo dagli agenti della Polizia di Stato, iniziato sul litorale di Fiumicino e finito a piazza Vittorio nel pieno centro della capitale. Ad operare il primo arresto, a Fiumicino, gli agenti della Polizia di Stato del ...

Roma : Controlli Polizia a movida Pigneto - scoperta base droga : Roma – Continuano i servizi di prevenzione della Polizia di Stato disposti dalla Questura di Roma nell’ambito del quartiere Pigneto interessato al fenomeno della “movida”. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante, dopo giorni di indagini hanno individuato un appartamento, occupato da una coppia di cittadini italiani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo via vai di ...

Roma : Controlli degrado in centro città - 2 arresti e 4 denunce : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma centro, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Compagnia di Intervento Operativo dell’VIII Reggimento Lazio, hanno eseguito un’intensa attivita’ di controllo nell’area monumentale compresa tra Fori Imperiali e Colosseo. La mirata attivita’ ha portato all’arresto di 2 persone, alla denuncia di altre 4 ed ha permesso di sanzionare 7 cittadini stranieri ...