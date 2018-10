Permessi 104 | ok ad attività extra assistenza personale | ecco quando

Doveva accudire la nonna con i Permessi della legge 104 : ma era in vacanza a Bangkok : Approfittava dei permessi della legge 104 per accudire la nonna, ma in realtà se ne andava in vacanza in giro per il mondo. Un trentenne di Spoleto è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per ...

Permessi Legge 104 : le attività ammesse - : La sentenza della Cassazione che chiarisce l'illegittimità del licenziamento nel caso in cui Permessi di lavoro previsti dalla Legge 104 per l'assistenza ai disabili vengano fruiti per svolgere ...

Permessi 104 e congedo straordinario per i lavoratori part time : In una recente nota, l’Inps fornisce dei chiarimenti per quanto riguarda la fruizione dei Permessi giornalieri della Legge 104 ed il congedo straordinario dai lavoratori che svolgono il part time. Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate ...

Ancora precisazioni su Permessi legge 104 e ferie : Una recente sentenza della Corte di Cassazione su ferie e permessi 104 ribadisce alcuni concetti che parevano essere chiari. La Cassazione, in una sentenza dello scorso giugno, ha sottolineato che anche i periodi di assenza dal lavoro per via della legge 104 concorrono alla maturazione delle ferie. Questa sentenza ripropone il concetto già espresso in una precedente sentenza del 2017 citando gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, la ...

Non si possono usare i Permessi della 104 per andare in vacanza : La Corte di Cassazione con la sentenza 18293/2018 ha confermato il licenziamento disciplinare di una lavoratrice che aveva approfittato del permesso per portare la famiglia, senza la persona disabile, in questo caso la madre, in una nota località turistica. La lavoratrice si era anche rifiutata di rispondere alla Società datrice di lavoro su come avesse fruito del permesso. Ci sono state molte sentenze in merito, ma il malcostume di utilizzare i ...

Permessi 104 : novità Inps su lavoro a turni e part-time : L’Inps con messaggio n. 3114/2018 fornisce alcune importanti indicazioni sulla fruizione dei Permessi 104 a fronte di particolari regimi di orario. Legge 104: Permessi giornalieri e lavoro a turni L’Istituto affronta in primis il godimento dei tre giorni di permesso mensile per i dipendenti il cui orario di lavoro è articolato in turni. Come comportarsi a fronte di turni di lavoro distribuiti a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate ...