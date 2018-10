Per Macron solo le donne ignoranti fanno tanti figli Francia | legge su

Eliseo - l'ora del rimpasto : Macron punta sui fedelissimi Per ritrovare consenso : Il ministero dell'Economia è stato rafforzato con "junior ministeri" sulla politica industriale e sull'economia digitale. Le competenze del ministero per le Pari opportunità, di cui è titolare ...

Maltempo Francia - Macron : “Cordoglio Per le morti delle inondazioni” : Le autorità francesi rivedono al ribasso il bilancio dei morti nel sud della Francia a causa del Maltempo. Dopo aver evocato in un primo tempo la morte di 13 persone, Parigi ritocca al ribasso il bilancio provvisorio, parlando ora di dieci morti. Intanto, il presidente francese, Emmanuel Macron, “esprime il cordoglio e la solidarietà dell’intera nazione” dopo le inondazioni che hanno travolto il dipartimento ...

Salvini deride Macron e Saviano : “SPero non abbiano fatto un selfie svestiti come usa fare ultimamente il presidente” : Al convegno Ugl Crescita economica e prospettive sociali in un’Europa delle Nazioni, insieme a Marine Le Pen, il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, deride il presidente francese, Emmanuel Macron, e Roberto Saviano: “Il loro incontro? Spero non abbiano fatto un selfie svestiti, come usa fare Macron di recente…”. Saviano, nel frattempo, a Nancy, ha ricevuto la medaglia d’oro della ...

Un'onda arancione attraversa la Francia Per la nave Aquarius : "Macron? Un ipocrita" : "Un'onda arancione", dello stesso colore dei giubbotti di salvataggio che in questi ultimi anni hanno salvato centinaia di vite nelle acque del Mediterraneo. Questo il "dress code" delle manifestazioni che si sono tenute oggi a Parigi e in una trentina di altre città francesi ed europee, dove migliaia di persone sono scese in piazza per sostenere la nave umanitaria Aquarius gestita dalle ong SOS Méditerranée e Medici senza ...

Macron boicotta pellegrinaggi in treno Per Lourdes : Ora Emmanuel Macron boicotta i pellegrinaggi in treno a Lourdes. Il presidente francese ha pensato di bloccare i treni che trasportano i pellegrini al santuario mariano. Come riporta Libero , a ...

L’alleanza con Macron : un autogol Per il Pd : "Dentro il PD e il centrosinistra siamo tutti d'accordo nel creare un'alleanza che vada da Tsipras a Macron, che tenga insieme liberali, verdi e socialisti. Dall'altra parte, troviamo i neofascisti di Le Pen, la destra irresponsabile di Matteo Salvini, la deriva estremista di Orban: di fronte a questi bisogna essere tutti uniti", queste le parole di Matteo Renzi sul tema prossime elezioni Europee a margine della manifestazione in piazza del ...

Francia - Macron Perde un altro pezzo : lascia il ministro dell'interno Collomb : Settantuno anni, l'ex 'barone' socialista era la figura del "saggio" e dell'uomo esperto della vecchia politica entrato a far da chioccia ai giovani della Republique en Marche. All'iniziativa di ...

Francia - il ministro Collomb ribadisce le dimissioni malgrado stop di Macron. Valls saluta Parigi Per candidarsi a Barcellona : Un ministro dell’Interno, sarebbe il settimo esponente del governo, che vuole lasciare Emmanuel Macron. E un ex primo ministro che ha salutato l’Assemblea Nazionale per l’ultima volta. Sono ore di confusione e polemiche per la politica francese. Da una parte Gérard Collomb, uno degli ex fedelissimi del presidente della Repubblica, ha ribadito di voler lasciare la sua poltrona per tornare a Lione e correre (di nuovo) da sindaco: ...

La grande ammucchiata di Macron Per vincere le elezioni europee : Emmanuel Macron punta tutto sulle elezioni europee. E per farlo, si è imposto un obiettivo: unire tutto il fronte progressista del continente. Intervistato al Journal du Dimanche, il presidente francese ha detto che è pronto a "fare di tutto" affinché i progressisti si uniscano "nell'alleanza più ampia possibile" per vincere le prossime europee. elezioni che il capo dell'Eliseo definisce senza troppi giri di parole "una lotta per la civiltà".È ...

Libia - altro schiaffo Per Macron : l'Onu non crede nel voto a dicembre : L'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamè , continua a ritenere difficili le elezioni a dicembre per il Paese nordafricano. Come dichiarato durante un'intervista ad Afp , l'inviato ...