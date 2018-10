Moto3 | Bagnaia salta il Giappone Vietti corre col team Sky

Moto3 e Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Ruggito di Fabio Di Giannantonio - Quartararo si risveglia ma Bagnaia risponde : Nella notte italiana si sono disputate le prove libere 3 del GP di Thailandia 2018 per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2 , ultima sessione prima delle qualifiche che si disputeranno nella mattinata italiana. Moto3 , prove libere 3: Fabio Di Giannantonio ha Ruggito con un super 1:42.440 e si è messo davanti a tutti anticipando l’argentino Gabriel Rodrigo di 161 millesimi e il giapponese Tatsuki Suzuki. Il pilota della Del Conca ...

