Milan | clamorosa voce dall' Inghilterra | Usain Bolt nel mirino dei rossoneri

Milan - clamorosa ipotesi di mercato : via Bakayoko - dentro Paredes : Bakayoko e Paredes potrebbero avvicendarsi nella finestra di calciomercato invernale, il Milan al lavoro per questo “scambio” Via Bakayoko, dentro Paredes. Questo il possibile scenario nel mese di gennaio per il Milan targato Elliott. Il centrocampista del Chelsea non si è ambientato al meglio in rossonero e dunque secondo fonti inglesi potrebbe già tornare alla base nel mese di gennaio. Tutto ciò è strettamente legato al ...

Monza - clamorosa bordata di Galliani al Milan! : Giornata di presentazioni per il Monza, inizia la nuova era Berlusconi mentre Adriano Galliani sarà il nuovo ad. Bordate dal parte dell’ex Milan nei confronti dei rossoneri: “grazie per essere intervenuti in questo grande numero, per me questa è una giornata di grande commozione, grazie a Silvio Berlusconi torno nella mia squadra del cuore. Nel 1975 divento azionista del Monza grazie a Cazzaniga e un gruppo di imprenditori come ...

Roma - la rivoluzione è clamorosa : difesa a 3 e trequartista - la formazione anti Milan : Il 4-3-3 della Roma lascia spazio ad un modulo tutto nuovo varato da Di Francesco per l’incontro col Milan di questa sera Olsen, Manolas, Fazio, Marcano, Karsdorp, De Rossi, Nzonzi, Kolarov, Pastore, Schick, Dzeko. E’ questa la formazione scelta dal tecnico della Roma Di Francesco per affrontare il Milan. Una formazione davvero sorprendente, dato che prevede alcune novità inattese, che sembrano rinnegare il credo del tecnico. ...

Polveriera Milan - la clamorosa richiesta dei tifosi : è bufera dopo appena 90 minuti di campionato : Si sono giocati i due anticipi validi per la seconda giornata del campionato di Serie A, successo casalingo della Juventus che ha avuto la meglio della Lazio di Simone Inzaghi, il match serale ha visto in campo Napoli e Milan, una partita spettacolare che ha regalato emozioni e colpi di scena. Partenza super della squadra di Gennaro Gattuso che era passata in vantaggio con il gran gol di Bonaventura e con il contropiede perfetto ...