Lina | investita e uccisa a Brescia mentre beveva un caffè al tavolino di un bar

(Di martedì 16 ottobre 2018)Gorni, una donna di 45 anni, è morta agli Spedali civili didopo essere stata travolta da un'auto piombata sui tavolini di un bar. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Milano a, la strada che porta all'accesso al centro. La vittima era seduta ai tavolini del Bar "Leo Gaio", di cui era assidua frequentatrice, quando è stata.Il Corriere della Sera riporta le parole di un testimone: "Dopo l'impatto è volata fino all'ingresso del locale". L'impatto è avvenuto tra la signora, ferma ai tavolini del bar, e una Chevrolet guidata da una donna di 61 anni, residente anche lei in zona.Dalle prime ricostruzioni del Corriere, la donna al volante, avrebbe sterzato bruscamente dopo aver urtato un Alfa Mito, per evitare un incidente più grave. Nella manovra improvvisa non è riuscita a tenere il controllo della ...