La guerra in Yemen dopo il caso Khashoggi

Trump potrebbe porre fine all'atroce guerra civile in Yemen - ma preferisce non farlo : L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue Federica Mogherini ha annunciato la creazione di un'entità legale per facilitare gli scambi commerciali con l'Iran e, di fatto, aggirare le sanzioni ...

Yemen - attacco contro nave da guerra saudita

La guerra dimenticata in Yemen - dove i bambini diventano soldati : Per l'Unhcr, l'organizzazione Onu che si occupa dei rifugiati, lo Yemen rappresenta attualmente la peggiore crisi umanitaria al mondo, con circa 22 milioni di persone, pari al 75 per cento della ...

Yemen - gli esperti Onu : 'Possibili crimini di guerra da entrambe le parti' : Sono 22 milioni le persone che in Yemen hanno bisogno di aiuti umanitari, in quella che è ritenuta la più grande emergenza al mondo per la sicurezza alimentare. Leggi anche il diario di Laura Silvia ...

YEMEN. Onu : 'Riyadh e Abu Dhabi hanno commesso crimini di guerra' : ... terzo paese al mondo per acquisto di armi dai più noti produttori, i paesi occidentali. Oggi il capo del Pentagono, James Mattis, riferirà in merito al ruolo statunitense nel conflitto. Alle vittime ...

Yemen - la funzionaria Unicef da San'aa : 'Fermare questa guerra atroce contro i bambini e i civili' : Le aride cifre non rendono però la gravita di quanto sta accadendo nell'indifferenza del mondo. Solo i testimoni sul campo hanno la misura reale del dramma in corso: "E' una situazione terribile. Ho ...