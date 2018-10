Il caso della calciatrice esclusa dalla sua squadra perché candidata con Salvini

caso Kashoggi - i big della finanza disertano la «Davos saudita» : L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Jamie Dimon, Ceo di JPMorgan, la più grande banca d'affari americana. Ma è probabile che presto altri nomi illustri della finanza e dell'economia internazionale annunceranno di non voler più partecipare al Future

Le differenze tra il caso della mensa scolastica a Lodi e quello buoni libro a Padova : Il Comune scarica sulla Regione che scarica sullo Stato. E' quello che sta succedendo in Veneto, dopo che il Mattino di Padova ha riportato che, per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di ...

Le differenze tra il caso della mensa scolastica a Lodi e quello buoni libro a Padova : Il Comune scarica sulla Regione che scarica sullo Stato. E' quello che sta succedendo in Veneto, dopo che il Mattino di Padova ha riportato che, per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di ...

Continua la polemica sul caso della mensa ai bimbi stranieri di Lodi : Monza, 15 ott., askanews, - 'Andrò a trovare il sindaco e portargli tutta la mia solidarietà perché i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che non ...

Come la Russia interferisce in un voto estero : il caso della Macedonia : La storia delle losche attività di Ivan Savvidis, oligarca russo e noto personaggio del calcio greco, ricostruita dal New York Times The post Come la Russia interferisce in un voto estero: il caso della Macedonia appeared first on Il Post.

Il caso della mensa per i bimbi stranieri di Lodi : Milano, 13 ott., askanews, - Polemica sulla nuova delibera a firma leghista che impone ai genitori extracomunitari alcune restrizioni per beneficare delle agevolazioni previste per mense scolastiche e ...

caso Cucchi - l’avvocato della famiglia : “Il generale Tomasone verrà ascoltato in aula sull’inchiesta interna” : Comparirà anche il generale Vittorio Tomasone nell’aula del tribunale di Roma durante le prossime udienze del processo Cucchi. All’epoca dei fatti, era il comandante provinciale e fu lui a ordinare le verifiche interne su quanto accaduto in caserma nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando venne arrestato il geometra romano. Ora Tomasone è comandante interregionale a Napoli e verrà chiamato a testimoniare dalla famiglia di ...

caso Cucchi - altri carabinieri indagati : c’è il comandante della caserma di Tor Sapienza : altri due carabinieri risultano indagati nell'ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Si tratta di Francesco Di Sano, carabiniere della stazione di Tor Sapienza, e di Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo verrà interrogato la prossima settimana dai pm.Continua a leggere

caso Cucchi - Giovanardi non vuole chiedere scusa alla famiglia Cucchi : “Morto a causa della droga” : Caso Cucchi al centro dell’attenzione, “Di cosa dovrei chiedere scusa? Stefano Cucchi è morto a causa della droga” Caso Cucchi ecco l’ex senatore Carlo Giovanardi non ha alcuna intenzione di chiedere scusa alla famiglia Cucchi per aver sostenuto per anni che Stefano, morto nel 2009 dopo essere stato arrestato da alcuni carabinieri a Roma, fosse deceduto non per le percosse ma perché drogato. Nonostante le clamorose rivelazioni del ...

caso Yara Gambirasio - Massimo Bossetti in attesa della Cassazione. E arriva una testimonianza choc a Pomeriggio 5 : “È innocente” : Omicidio Yara Gambirasio, domani venerdì 12 ottobre Massimo Bossetti conoscerà il suo futuro: se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado dovrà restare per il resto della sua vita in carcere. Venerdì 12 ottobre per il muratore di Mapello accusato e già condannato due volte per l’omicidio di Yara Gambirasio. Era il 16 giugno del 2014 quando venne fermato in un cantiere di Seriate. Una piccola traccia di Dna del ...

La rivelazione sul caso Marotta : “sorpreso da questa decisione della Juventus” : La Juventus e Beppe Marotta hanno annunciato la scelta di non proseguire assieme nel prossimo futuro, decisione presa dalla società Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato a Radio CRC di uno dei casi più caldi dal punto di vista dirigenziale del nostro campionato. Stiamo parlando del divorzio tra la Juventus e Beppe Marotta, arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa bianconera. “E’ mio amico, è un po’ ...

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 11 ottobre : il caso Cucchi e il compleanno della Fialdini : La vita in diretta torna in onda oggi con un evento importante ovvero il compleanno di Francesca Fialdini. Come sempre il programma partirà dalla cronaca e dal caso Cucchi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:57:00 GMT)

Vi ricordate il caso della presunta ROM piratata di Super Mario rivenduta da Nintendo? Forse non è andata così : Vi ricordate il particolare caso della presunta ROM di Super Mario piratata che Nintendo rivendeva attraverso la Virtual Console di Wii? I nostri colleghi di Eurogamer.net ne avevano parlato in dettaglio in un video e in un articolo che nel gennaio del 2017 avevamo prontamente tradotto.Ovviamente la vicenda non passò inosservata e in realtà fece piuttosto scalpore. Tanto scalpore da spingere una parte della community di ResetEra a cercare di ...

caso Ronaldo : le carte della difesa contro l'accusa di stupro : I legali del portoghese all'attacco contro giornali e Kathryn Mayorga. Documenti falsi, manipolati, il giallo dell'accordo e il rapporto consensuale