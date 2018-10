Claviere | si indaga su un altro sconfinamento | «Italiani controllati da militari

Caso Claviere - si indaga su altro sconfinamento : Torino, 16 ott. - (Adnkronos) - Trasporto di stranieri con atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato. E' il reato ipotizzato dalla procura di Torino che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla vicenda dei migranti fatti scendere da un furgone della gendarme

Claviere - si indaga su un altro sconfinamento : «Cittadini italiani controllati da militari francesi sbucati dal bosco» : Il 2 agosto scorso due cittadini italiani sono stati controllati da gendarmi francesi: «Nessuna autorità francese ha mai informato quelle italiane»

Claviere - pm indagano su un altro sconfinamento : “Il 2 agosto controlli della polizia francese in territorio italiano” : Non c’è stato soltanto lo sconfinamento del 13 ottobre, notato dagli agenti della Digos nella zona di Cesana. La procura di Torino indaga infatti su un altro episodio che risale al 2 agosto in cui le forze dell’ordine francesi hanno controllato in territorio italiano due cittadini residenti a Claviere, in provincia di Torino, a due chilometri dal confine. Un terzo episodio che arriva dopo quello di venerdì scorso – quando un ...

