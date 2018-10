Claviere | migranti scaricati da gendarmeria francese al confine Ultime notizie | Parigi

Migranti - sindaco di Claviere : "Sconfinamento francese grave anche se è un errore" : "Mi risulta che i respigimenti si facessero facendo attraversare con le proprie gambe i Migranti, invitandoli ad andare via". Così Franco Capra, sindaco di Claviere,Torino. "Se è una cosa voluta è ...

Un furgone della gendarmeria francese ha superato il confine Italiano per lasciare degli immigrati vicino a una galleria a Clavière, in provincia di Torino. L'episodio, avvenuto lo scorso venerdì, è stato filmato dalla Digos che ha già consegnato il documento alla procura di Torino che, a sua volta ha iniziato le indagini. Salvini: "Non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli

Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato venerdì dalla polizia Italiana a Clavière , Torino, , mentre faceva scendere un paio di uomini - presumibilmente migranti di origine africana

Roma, 15 ott., askanews, - La Farnesina ha chiesto chiarimenti all'Ambasciata di Francia in merito al possibile ingresso di un furgone della Gendarmeria francese a Clavière, in Piemonte, da cui

Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla polizia Italiana a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere un paio di uomini – presumibilmente Migranti di origine africana – in una zona boschiva. L'episodio è avvenuto venerdì scorso e viene denunciato ora da fonti del Viminale. Il mezzo è poi tornato oltreconfine: è stata annotata la targa e sono in corso delle indagini. La zona è monitorata perché

Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla polizia Italiana a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere un paio di uomini – presumibilmente Migranti di origine africana – in una zona boschiva. L'episodio è accaduto venerdì scorso. Il mezzo è poi tornato oltreconfine: è stata annotata la targa e sono in corso delle indagini. Lo si apprende da fonti del Viminale.

L'episodio, spiega il Viminale, avvenuto venerdì: annotata la targa del mezzo, via all'inchiesta. Il vicepremier: "Non diventeremo il campo profughi d'Europa"

ANSA, - TORINO, 12 AGO - Una decina di anarchici, italiani e francesi, si è radunata nei pressi della parrocchia di Claviere, dove nei giorni scorsi polizia e carabinieri hanno smantellato il punto di

Claviere (Alta Val di Susa), sgombero nella chiesa occupata da migranti e anarchici: Ultime notizie, rifugio per la "rotta segreta verso la Francia". Il blitz senza feriti