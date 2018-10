Ciclismo | la Bora Hansgrohe chiude il nuovo organico con 27 corridori

Blastingnews

: Ciclismo, rinnovo biennale per il trentino della Bora-Hansgrohe. «È stata una delle mie migliori stagioni, con il p… - Trentin0 : Ciclismo, rinnovo biennale per il trentino della Bora-Hansgrohe. «È stata una delle mie migliori stagioni, con il p… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Laha scelto la continuita' in vista della stagione 2019. La squadra tedesca capitanata da Peter Sagan ha effettuato pochi aggiustamenti mirati nel ciclomercato, confermando quasi in blocco il gruppo che ha ottenuto dei risultati eccellenti in questa stagione. Il team, infatti, ha conquistato ben 32 vittorie, tra le quali spicca la Roubaix di Sagan VIDEO, facendo anche man bassa di volate con Sam Bennett e Pascal Ackermann, il 24enne tedesco che è stato una delle rivelazioni della stagione. Nei grandi giri i risultati sono stati più altalenanti, ma Buchmann e Konrad hanno messo in mostra buone doti., solo tre cambiamenti Sono solo tre i nuoviingaggiati dallaper il 2019, a sostituirne altrettanti che hanno lasciato la squadra. Rispetto alla formazione che ha segnato quest'anno 32 successi, non ci saranno più Matteo Pelucchi e ...