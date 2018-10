Borsa svizzera accelera

Borsa svizzera : chiude in ribasso - SMI -0 - 08% : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa svizzera : si conferma in ribasso

Borsa svizzera chiude positiva - SMI +0 - 25%

Borsa svizzera : avvio in crescita

Borsa svizzera chiude in forte calo - SMI -2 - 85%

Borsa svizzera apre in netto calo

Borsa svizzera : avvio in leggera flessione

Borsa svizzera apre piatta

Borsa svizzera chiude in flessione - SMI -0 - 86%

Borsa svizzera chiude in ribasso - SMI -0 - 61%

Borsa svizzera : amplia le perdite

Borsa svizzera : apre in leggera flessione

Borsa svizzera sempre negativa

Borsa svizzera chiude in ribasso - SMI -0 - 44%