Ascolti tv | I Bastardi di Pizzofalcone si confermano con 5 milioni di telespettatori

(Di martedì 16 ottobre 2018)tv, Prime time Idialla seconda puntata della seconda stagionei buoni risultati dell’esordio stabilizzandosi sopra i 5di(precisamente 5.337.000) e il 23,23% di share. Un ottimo risultato per Alessandro Gassmann e soci che consegna a Rai1 glidella prima serata. Una netta vittoria per la fiction tratta dai libri di Maurizio De Giovanni sulla concorrenza del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 che ha ottenuto 3.242.000e il 20,01% di share. Terzo gradino del podio per la partita di Nations League, Spagna-Inghilterra, trasmessa da Italia 1 e vista da 1.485.000pari al 5,82% di share. A seguire: Rai3 con Presadiretta, visto da 1.221.000pari al 5,67%; Rai2 con Niagara – Quando la natura fa spettacolo, con 1.219.000e il 5,5% di share; ...