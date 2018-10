Ti piace il governo eh? Lite Travaglio-Severgnini

Il porno-governo di Rocco Siffredi : “Toninelli? Faccia da segaiolo. Salvini? Gli piace pelosa”. E difende CR7 : “Di Maio? Lo vedo bene nella mia Accademia del porno. Toninelli? Non so chi sia, ma dalla foto vedo che ha una Faccia da segaiolo. Salvini? Per me è il prossimo attore porno vero, ma sessualmente vintage, di quelli che gli piace più pelosa. Spero che la Isoardi, appunto, sia pelosa“. Così, ai microfoni de La Zanzara, l’attore porno Rocco Siffredi stila una recensione hot dei ministri del governo gialloverde, non dimenticando il ...

Il Def piace anche a Sinistra Emiliano e Fassina : "Governo ok" : "Il Pd non puo' difendere interessi lobbistici e i poteri forti, deve tornare a essere un partito di popolo. C'e' da chiedersi come e' possibile che nel passato la Sinistra ufficiale non sia riuscita a fare manovre del genere. Probabilmente ha pensato che la manovra Segui su affaritaliani.it

Team Digitale - piacentini declina l’invito del Governo a restare : “Torno negli Usa. Sono soddisfatto del lavoro svolto” : Diego Piacentini non continuerà a guidare il Team per l’innovazione Digitale e tornerà a Seattle, negli Usa, dove vive la sua famiglia. Il vicepresidente di Amazon ha declinato l’invito del Governo a proseguire il suo lavoro di commissario straordinario, nomina ricevuta da Matteo Renzi nel 2016. Piacentini si è impegnato per due anni a titolo gratuito, mentre difficilmente il suo successore presterà servizio “pro ...

Governo - Pizzarotti : “Combattono difficoltà facendo caciara - ma campagna elettorale permanente piace a italiani” : “Abbiamo depositato come ‘Italia in Comune’ assieme ad alcuni parlamentarti un emendamento per stralciare gli articoli che tolgono i fondi alle periferie, per evitare lo scippo di un miliardo e seicento milioni a novantasei comuni che hanno progettato lavori per riqualificare le loro periferie. Il Governo non può stracciare accordi sottoscritto e firmati”. Federico Pizzarotti così al termine della conferenza stampa alla camera dei Deputati. Il ...

Dai conti pubblici all'Ilva, i due vicepremier hanno abbandonato i toni ideologici. ConfINDUSTRIA parla di "auspicabile disgelo". Perché in gioco c'è il futuro del Paese.

La riforma delle intercettazioni non piace al governo gialloverde : stata bloccata. Meglio proseguire, come è successo dal Rubygate in poi, con i metodi dello sputtanamento, dietro l'alibi "libera stampa in libero Stato"