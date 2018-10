Shock Juventus | le intercettazioni che tradiscono il club bianconero | coinvolti Agnelli e

calcioweb.eu

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Lorenzo231271 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - lucaricci96 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MarcoMacagnino : RT @McClane277: Ritrovo quest'opera d arte e godo ancora: -

(Di martedì 16 ottobre 2018) E’ un momento difficilissimo per la, bene in campo ma qualche problema al di fuori, con il caos che riguarda Cristiano Ronaldo e nuove clamorose. Nel dettaglio arrivano nuoveriportate da ‘Il Napolista’ relative all’inchiesta portata avanti dalle autorità in relazione ai rapporti tra lae clan della ‘Ndrangheta. Il 7 Luglio del 2016 alle ore 15:42, D’Angelo (security manager della) comunica ad Andreala notizia del suicidio del loro collaboratore Raffaele Bucci, ex ultrà dei Drughi ed ex fonte dei Servizi Segreti.ANDREA. Uè, tutto bene? D’ANGELO ALESSANDRO (Piange) Ė morto.. Eh? D’ANGELO. È morto adessoEh? D’ANGELO È morto.. Ciccio è morto. Non c’è l’ha fatta, si è buttato giù da un ponte (piange)Minchia! D’ANGELO Sono in ospedale, non c’è l’ha ...