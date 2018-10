ilfattoquotidiano

: Royal family, Meghan Markle è incinta. L’annuncio in un tweet di Kensington Palace: “Il bambino arriverà in primave… - Cascavel47 : Royal family, Meghan Markle è incinta. L’annuncio in un tweet di Kensington Palace: “Il bambino arriverà in primave… - PAPERH0VSES : Quante gioie dà la Royal Family - MarieClaire_it : Meghan Markle incinta a 37 anni e un nuovo (super) capitolo per la Royal Family -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)e il principe Harry aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo con un: “Le altezze reali, il duca e la duchessa di Sussex sono molto felici di annunciare che la duchessa aspetta un bambino, in arrivo in primavera del 2019“. TheirHighnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk —(@) 15 ottobre 2018 I due, si legge in un altro post, “hanno apprezzato il sostegno ricevuto da ogni parte del mondo, dal loro matrimonio dello scorso maggio in poi, e sono felici di poter condividere questa felice notizia con il pubblico”. La notizia arriva nel giorno in cui la coppia è sbarcata in Australia per un tour di due settimane. I neo sposi presenzieranno agli Invictus ...