Pensioni | un miliardo dai tagli Via a quota 100 da febbraio

: Pensioni d’oro, Di Maio: “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del ce… - fattoquotidiano : Pensioni d’oro, Di Maio: “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del ce… - eziomauro : Caso pensioni d'oro, per un miliardo di gettito i conti non tornano - Agenzia_Ansa : #Manovra #Lega: 'Intesa su pace fiscale. Riforma della #Fornero sulle #pensioni con quota 100 a partire da febbraio… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il vertice tra Salvini-Di Maio e Conte si è concluso. Di fatto la maggioranza gialloverde avrebbe trovato la quadra su due questioni spinose: la100 che darà il via all'addio alla Fornero e la pace fiscale. Negli ultimi giorni era emersa l'ipotesi di uno slittamento di100 ad aprile. Adesso il cambio di rotta: l'uscita dal lavoro a 62 anni con 38 anni di contributi di fatto partirà a. Con due mesi di anticipo sulla tabella di marcia prevista verrà posta la parola fine sulla legge Fornero. In questo modo il governo e la sponda leghista accelerano sulla riforma principale che prevede il sistemastico.Nel vertice che ha anticipato il Consiglio dei Ministri è stata anche chiarito il punto che riguarda ilo alled'oro. Negli ultimi giorni è scoppiata una guerra delle cifre tutta interna al governo su quanto si ricaverebbe dalla sforbiciata. Per Di ...