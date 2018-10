Migranti portati in Italia | Parigi | incidente | lavoriamo per chiarire

Migranti portati in Italia - Francia ammette errore : Le autorità francesi ammettono l'"errore" e lo sconfinamento di alcuni agenti della gendarmeria che sono arrivati nella zona di Claviere, in Piemonte, dove hanno fatto scendere due Migranti da un ...

Claviére - il Viminale : 'Migranti portati in Italia da un furgone della gendarmeria'. Salvini : 'Francia chiarisca' : Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato venerdì dalla polizia Italiana a Clavière , Torino, , mentre faceva scendere un paio di uomini - presumibilmente migranti di origine africana - ...

Deportati da Riace : perché i Migranti saranno tutti trasferiti : Contestati dal ministero dell'Interno gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo dell'integrazione, Mimmo...

Ong - ‘Mare Jonio’ : “20-30 Migranti recuperati in mare sono stati riportati in Libia” : 'mare Jonio', la nave delle ong battente bandiera italiana è operativa. I volontari hanno segnalato l'ennesimo gommone in difficoltà carico di migranti: "Le persone che erano a bordo sono state tutte presumibilmente ricondotte forzatamente sulle coste libiche". Sull'imbarcazione è stata issata anche la bandiera di Palermo.Continua a leggere

Aquarius - Migranti saranno portati a Malta/ Ultime notizie : accolti da Portogallo - Francia - Germania e Spagna : Aquarius 2 verso Marsiglia con 58 migranti: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:26:00 GMT)

Aquarius - i 58 Migranti saranno portati a Malta e distribuiti in 4 Paesi : ... e dobbiamo essere molto chiari su questa linea di demarcazione tra l'immigrazione economica e la domanda di asilo", ha detto Bruno Le Maire, ministro dell'Economia francese, intervistato da Bfm-Tv-...

Diciotti - 34 Migranti al confine portati in gran segreto dalla Baobab : La "deportazione" stavolta l"ha organizzata un"associazione umanitaria e non la polizia, come da sempre denunciano i no border. Una "deportazione" avvenuta in gran segreto, senza il minimo e dovuto preavviso alle istituzioni interessate: la Prefettura e la Questura di Imperia e il Comune di Ventimiglia.Sarebbero, infatti, 34 i migranti della nave Diciotti giunti, ieri sera, al campo Roja della città di confine, dopo aver viaggiato per tutta la ...

Migranti deportati nell'Oceano Pacifico : ecco il "modello Australia" a cui vuole ispirarsi Salvini : La legislazione australiana riguardo immigrati e richiedenti asilo è una delle più rigide al mondo: vige la cosiddetta "Pacific Solution", per cui tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico vengono respinti o deportati. Stando alle ultime dichiarazioni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini vorrebbe ispirarsi proprio a questo modello: "Il mio obiettivo ...