Mercato NBA – Tyler Ulis tagliato dagli Warriors | arriva la firma con i Chicago Bulls

Mercato NBA – Terry Rozier verso la free agency : nessun accordo di rinnovo con i Celtics : Terry Rozier non rinnoverà il suo contratto con i Boston Celtics entro la scadenza del 15 ottobre: il cestista vorrebbe un rinnovo a cifre molto più alte di quelle offerte dalla franchigia Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo di contratto e, con grande probabilità, non lo troveranno entro il 15 ottobre, termine ultimo per il rinnovo. Il playmaker che ha sostituito degnamente Kyrie Irving ...

Mercato NBA – Miami Heat - rinnovo di contratto per Justise Winslow : cifre e dettagli : I Miami Heat e Justise Winslow trovano l’accordo per il rinnovo di contratto: il giocatore resterà in Florida ancora per altri 3 anni Dopo aver provato, apparentemente senza successo, ad imbastire una trattativa per portare a Miami Jimmy Butler, gli Heat hanno deciso di dedicarsi agli affari relativi alla propria franchigia. Primo obiettivo: il rinnovo di Justise Winslow. Prolungamento di contratto che è arrivato, come riportato da ...

Mercato NBA – Miami Heat - rainnovo di contratto per Justise Winslow : cifre e dettagli : I Miami Heat e Justise Winslow trovano l’accordo per il rinnovo di contratto: il giocatore resterà in Florida ancora per altri 3 anni Dopo aver provato, apparentemente senza successo, ad imbastire una trattativa per portare a Miami Jimmy Butler, gli Heat hanno deciso di dedicarsi agli affari relativi alla propria franchigia. Primo obiettivo: il rinnovo di Justise Winslow. Prolungamento di contratto che è arrivato, come riportato da ...

Mercato NBA - Jamal Crawford verso una nuova esperienza : tutti i dettagli : Jamal Crawford in trattativa con i Suns per tornare in campo dopo una lunga estate da free agent molto appetito Jamal Crawford, vera trottola nella NBA, sta per accasarsi in una nuova franchigia. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dagli USA infatti, la guardia free agent avrebbe avuto un colloquio con i Phoenix Suns, una franchigia in rampa di lancio dopo aver scelto alla numero 1 dello scorso draft. Jamal Crawford potrebbe ...

Mercato NBA – Draymond Green ammette : “rinnovo? Sarò l’ultimo a decidere - voglio restare ma…” : Draymond Green fa luce sulla questione rinnovo: il suo contratto scadrà fra due anni, ma prima gli Warriors dovranno sistemare le questioni economiche legate a Thompson e Kevin Durant Questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui i fan NBA vedranno il core dei Golden State Warriors ancora insieme. A fine stagione infatti scadranno i contratti di Thompson e Durant (oltre quello di Cousins), cestisti vitali per il gioco di coach ...

Mercato NBA - Minnesota Timberwolves : le 5 trade possibili per Jimmy Butler : Minnesota Timberwolves e Jimmy Butler pronti al divorzio, non resta che scegliere quale offerta accogliere per lasciarsi definitivamente Minnesota Timberwolves alle prese con la tanto agognata cessione di Jimmy Butler. Il rapporto tra le parti è ormai ai minimi termini dopo le recenti esternazioni della guardia ed ora si lavora solo per capire quale sia la miglior soluzione per entrambi. Sports Illustrated ha delineato una serie di ...

Il Mercato NBA pullula di notizie : da Butler a Klay Thompson - le ultime novità : Klay Thompson e Jimmy Butler hanno animato la giornata NBA con alcune voci di mercato che sono circolate in queste ore Il mercato NBA è vivissimo a pochi giorni dall’inizio della stagione regolare. Jimmy Butler è di certo il più chiacchierato dei cestisti NBA in queste ore, data la sua rottura con Minnesota che potrebbe portare ad una trade imminente. La novità odierna è che la guardia dei T’Wolves si è regolarmente allenata ...

Mercato NBA - si arena la trattativa per Butler tra Miami e Minnesota : Jimmy Butler si appresta a lasciare Minnesota, la trattativa con Miami però si è momentaneamente arenata: i dettagli Miami e Minnesota sono in trattativa per completare una trade che vede coinvolto Jimmy Butler. Tale affare però, secondo ESPN, si sarebbe arenato in queste ore a seguito di una nuova richiesta da parte dei Timberwolves. Il cestista ha chiesto di andar via, ma sempre secondo ESPN ci sarebbero poche altre alternative a Miami ...

Mercato NBA - Jimmy Butler si avvicina a Miami : Dopo aver espresso il desiderio di essere scambio, Butler potrebbe essere accontentato dai Timberwolves: Miami e Minnesota stanno facendo passi in avanti verso l'accordo

Mercato NBA : Minnesota-Jimmy Butler - continua il tira e molla. Torna in gruppo o viene ceduto? : Sono passate ormai due settimane da quando Jimmy Butler ha reso noto ai Minnesota Timberwolves " e di conseguenza al resto del mondo " il suo desiderio di andarsene il più in fretta possibile. Nel frattempo però il Media Day, il training camp e le prime partite di preseason sono passate, e Jimmy Butler continua a essere ...

Mercato NBA – Trade Butler-Miami - ecco i nuovi sviluppi : Bucks e Heat studiano come chiudere la trattativa : Jimmy Butler più vicino al passaggio a Miami: Bucks e Heat stanno studiando gli asset giusti per mettere in piedi la Trade La telenovela in merito all’addio di Jimmy Butler da Milwaukee sembra avviarsi verso le battute finali. Dopo la richiesta ufficiale di essere ceduto, Butler dovrebbe essere accontentato dalla società che non ha alcuna intenzione di perderlo gratuitamente. Bucks e Miami Heat hanno fatto diversi passi avanti per la ...

Mercato NBA – McCaw interrompe le trattative : rifiutato il rinnovo con i Golden State Warriors : Dopo aver declinato la qualifyng offer, Patrick McCaw ha deciso di rifiutare anche il rinnovo di contratto offertogli dai Golden State Warriors, diventando free agent Tutti vogliono giocare nei Golden State Warriors, vista la grande possibilità di vincere un anello NBA senza ‘grandi sforzi’. Tutti tranne Patrick McCaw. Secondo quanto si legge su The Undefeated, il giovane 22enne avrebbe prima detto no alla qualifyng offer da 1.7 milioni di ...

Mercato NBA – Proposto lo scambio Butler-Middleton - ma i Bucks non ci stanno : ecco la controproposta : I Timberwolves propongono lo scambio Butler-Middleton, ma i Bucks rispondono con una controproposta interessante In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione legata all’addio di Jimmy Butler. L’ex Bulls ha chiesto espressamente la cessione e, nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la dirigenza di Minnesota sembra intenzionata a cederlo, per non perderlo gratuitamente in estate. Diverse le proposte fatte pervenire ...

Mercato NBA – I Sixers bussano alla porta dei T’Wolves per Butler : la richiesta é folle : Sixers interessati a Jimmy Butler, pronto a dire addio a Minnesota: la richiesta dei Timberwolves però è altissima La richiesta di cessione presentata da Jimmy Butler ai Timberwolves, ha fatto drizzare le antenne a diverse squadre NBA. L’ex Bulls sarà free agent in estate, e nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la franchigia non sembra voler correre il rischio di trattenerlo e poi perderlo in estate gratuitamente. I ...