MaurizioMurgia : Innovazione tecnologica nella medicina Cardiovascolare grazie a Biotronik - La Ragnatela News -

(Di lunedì 15 ottobre 2018), leader mondialetecnologia medicaed endovascolare, oggi annuncia alcune importanti novità in merito alle sue più innovative tecnologie. I dati degli studi presentati al congresso TCT 2018 continuano a mostrare favorevoli risultati per ORSIRO e MAGMARIS “lavora quotidianamente per rispondere alle esigenze della cardiologia interventistica e consentire il trattamento dei pazienti in modo sicuro ed efficace” ha dichiarato Luca Torchi, Amministratore Delegato diItalia. ”Ciò è dimostrato dai risultati clinici delle nostre tecnologie ora considerate benchmark del settore: lo scaffold riassorbibile in magnesio Magmaris e lo stent a rilascio di farmaco Orsiro”. Stent a rilascio di farmaco Orsiro: Lo stent a rilascio di farmaco Orsiro combina componenti passivi e attivi. In dettaglio, il rivestimento passivo ProBIO ...