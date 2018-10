leggioggi

: Fallimento, arriva il Nuovo codice sulla crisi d’impresa: ecco il testo - AvvCanu : Fallimento, arriva il Nuovo codice sulla crisi d’impresa: ecco il testo - la_radice : @Ingestibile79 Questo è vero ma bisogna anche capire perché si arriva a certi estremismi. Se il servizio mensa per… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Oltre alla manovra 2019, un’altra tappa attende il Governo Conte: entro metà novembre dovrà preparare la nuova riforma fallimentare, con un decreto che darà attuazione alla Leggee sull’insolvenza. Lo schema di decreto legislativo, attualmente al vaglio del Governo, presenta modifiche rispetto a quanto precedentemente approvato.e insolvenza, innanzitutto, non sono la stessa cosa, essendo la prima una situazione di pericolo su una futura insolvenza. Scarica qui ildeld’impresa All’interno della riforma si intende rendere più facile per le imprese ricorrere a Istituti di allerta e composizione assistita della. Si vuole in pratica consentire alle aziende sane, che versano in particolare momento in condizioni di difficoltà di proseguire la loro attività. Questo il succo della riforma che dovrà essere approvata dal ...