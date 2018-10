Dopo le accuse alla Parodi l' assessore di Cascina si dimette

Usa e Gb contro Riad - verso il no alla 'Davos nel deserto' Dopo le accuse ai sauditi su Khashoggi : Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di boicottare la 'Davos nel deserto', il summit dei giganti della finanza e dell'economia Usa, in programma a Riad ...

Fed - piovono critiche Dopo le accuse di Trump : ... ha spiegato che " le Borse vanno su e giù" e che quanto sta accadendo a Wall Street è una normale correzione che il mercato può assorbire senza problemi "dati i buoni fondamentali dell'economia a ...

Diocesi : Palermo - la solidarietà di Biagio Conte all'arcivescovo Lorefice Dopo le accuse delle Iene : "Noi abbiamo un compito: chiedere aiuto a Dio e mettere da parte i facili giudizi, la mormorazione distruttiva, le facili condanne e cominciare a credere che un mondo migliore fatto di felicità e non solo di certezze è possibile". Lo ha affermato il fondatore della Missione Speranza e Carità, Biagio Conte, che ieri ha lasciato Palermo per raggiungere in nave ...

Messina - magistrato condannato a 7 anni per pedofilia/ Accuse di violenza sessuale su minore e peDopornografia : magistrato messinese condannato a 7 anni per pedofilia: fu arrestato un anno fa con l'accusa di violenza sessuale su minore e materiale pedopornografico.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:18:00 GMT)

Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo : la rivelazioni della showgirl Dopo le accuse : Raffaella Fico stupida dalle accuse contro Cristiano Ronaldo Raffaella Fico è intervenuta con fermezza sulle ultime accuse a Cristiano Ronaldo. Le parole della showgirl sono state chiare e capitano senz’altro in un momento di forte stress emotivo per il calciatore. La Fico ha fatto intendere neanche troppo velatamente che il calciatore ora passato alla Juve è […] L'articolo Raffaella Fico difende Cristiano Ronaldo: la rivelazioni ...

Ronaldo Dopo le nuove accuse vola a Lisbona dai suoi avvocati : Come anticipato dalla nostra testata Cristiano Ronaldo è nel pieno di una bufera mediatico-giudiziaria, “altre tre donne, oltre a Kathryn Mayorga, accusano il calciatore. Mi sono attivato per verificare queste informazioni” ha detto l’avvocato della modella, Leslie Stovall. “Una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, un’altra di essere stata “ferita” e la terza […] L'articolo Ronaldo ...

Grande Fratello Vip - la reazione di Fabrizio Corona Dopo le accuse di Silvia Provvedi : Fabrizio Corona, dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip in cui Silvia Provvedi ha parlato di lui, pubblica una serie di Instagram Stories in cui fa chiaro riferimento al reality Fabrizio Corona fa parlare si sé anche al Grande Fratello Vip. Nel cast della terza edizione del reality c’è anche l’ex fidanzata dell’ex re dei paparazzi Silvia Provvedi, che ieri ha parlato di lui e della loro travagliata storia ormai ...

La dura replica di Young Signorino a Karkadan Dopo le accuse : “Non ho mentito - ero stordito dalla droga” : La replica di Young Signorino a Karkadan non si fa attendere. dopo le accuse mosse dall'ex manager, Paolo Caputo ha deciso di dire la sua a Il Fatto Quotidiano, al quale racconta la sua verità dopo il matrimonio con Jessica Loren celebrato il 1° ottobre scorso. Secondo quanto riportato da Paolo Caputo, tutto ciò che è stato montato attorno al personaggio di Young Signorino sarebbe frutto della fantasia del management, a cominciare dai video ...

Francesco Chiofalo attacca Selvaggia Dopo le accuse per Temptation Island Vip : Lenticchio risponde a Selvaggia Roma dopo le accuse per Temptation Island Vip Tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma è di nuovo scontro! Nei giorni scorsi l’ex fidanzata di Lenticchio aveva lanciato accuse all’altro a causa della sua partecipazione a Temptation Island Vip nei panni di tentatore. Non si è visto molto Lenticchio nelle clip del […] L'articolo Francesco Chiofalo attacca Selvaggia dopo le accuse per Temptation ...

Cristiano Ronaldo come Superman - l’iniziativa della sorella di CR7 Dopo le accuse di stupro : Cristiano Ronaldo sostenuto al 100% dalla sorella dopo le accuse di stupro, ecco l’iniziativa della Katia Aveiro che chiede l’aiuto dei fan di CR7 Cristiano Ronaldo, coinvolto nel caso che lo vede protagonista della denuncia di Kathryn Mayorga per violenza sessuale, ha al suo fianco la famiglia e in particolar modo la sorella Katia Aveiro. Quest’ultima è vicina al calciatore della Juventus e non ha dubbi sulla sua ...

Accuse a Ronaldo : caso riaperto Dopo la denuncia di stupro della modella americana : La polizia di Las Vegas cerca le prove della presunta violenza del giugno 2009: «C'è un esame medico, valutiamo se chiedere il test del Dna al sospettato»

Juventus - calo delle azioni in borsa Dopo le accuse di stupro per Ronaldo : Le azioni della Juventus sono ancora in calo: in meno di tre settimane il titolo, che aveva toccato i massimi storici, ha corretto del 25%, compreso anche il -5,1% odierno che pare connesso alle accuse di stupro rivolte a Ronaldo. CR7 è stato accusato da una ex modella del Nevada di violenza sessuale per fatti avvenuti a Las Vegas nel 2009. La polizia di Las Vegas ha riaperto il caso a settembre in seguito a una nuova denuncia della ...

Cristiano Ronaldo salta la Nazionale Dopo accuse stupro/ Ultime notizie - CR7 non convocato : Allegri "è sereno" : Cristiano Ronaldo salta la Nazionale dopo accuse stupro/ Ultime notizie, CR7 non convocato dal Portogallo: il tecnico della Juventus Allegri, "è sereno"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Juventus pesante in Borsa - -5 - 07% Dopo accuse a Ronaldo : Roma, 5 ott., askanews, - Juventus Football Club in pesante ribasso in Borsa, a tarda mattina il titolo cede il 5,07 per cento a 1,254 euro dopo l'esplosione del caso Cristiano Ronaldo, accusato da ...