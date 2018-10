Boxe – Deontay Wilder rompe la mascella alla mascotte | il pugno in diretta tv è

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il pugiletira un, per provare la sua forza intv,, credendo fosse solo un pupazzo: il ragazzo all’interno viene messo ko e riporta la rottura dellaIncredibile quanto successo negli studi televisivi di ESPN. Il pugileè stato invitato a dare una dimostrazione della sua forza, colpendo ‘per gioco’ la. Il pugile, ha preso la sfida un po’ troppo seriamente e, credendo che quello che avesse di fronte fosse solo un pupazzo, gli ha tirato un destro violentissimo al volto, mandandolo letteralmente ko. In studio hanno trattenuto tutti il fiato, indecisi sul celebrare quanto successo e la paura che lasi fosse fatta male. In effetti, il ragazzo dentro il costume, ha riportato la frattura dellawanted to show-off how hard he punched on ESPN He broke this ...