Amici – Chi è Timor Steffens? Ecco il nuovo professore di ballo del talent show di Maria

'I bimbi di Lodi chiedono perché non possono mangiare con gli Amici. È un'apartheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Incidente Bari : schianto sulla Modugno-Bitonto/ Ultime notizie : morti due 20enni - gravi due Amici : Incidente Bari: schianto sulla Modugno-Bitonto. morti due 20enni, gravi due amici che però non sarebbero in pericolo di vita. Le Ultime notizie: la tragedia all'alba(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 15:30:00 GMT)

Chi è Roberta Bonanno? Da Amici ad Alessandra Amoroso - a Tale e Quale show - : La cantante è nata a Milano nel 1985, dopo il Talent show si è allontanata dal mondo dello spettacolo ma ha continuato a lavorare nel campo della musica incidendo due album. Roberta Bonanno è molto ...

Calcio Eccellenza - Raffaele Franchini contro gli Amici del Sanpaimola : «Punto ai 100 gol in carriera» : Prima di tutto mi auguro di giocare una partita divertente: c'è un bel campo, siamo squadre corrette, credo che sarà una bella domenica di sport, vinca il migliore'. al.mar. L'articolo completo su '...

Boosta critica Amici : «Non rifarei il programma» - cosa ha dichiarato l'ex professore di canto : l'ex professore di canto Boosta di Amici di Maria De Filippi commenta senza filtri la sua partecipazione al programma di Canale 5 lanciando anche delle critiche sul talent. 'Non lo rifarei Amici': ...

Francesco Monte chiarisce il rapporto con Giulia Salemi : “Siamo Amici” : Giulia Salemi e Francesco Monte non stanno insieme al GF Vip 3 - Nessun nuovo flirt al Grande Fratello Vip 3. La scintilla tra Giulia Salemi e Francesco Monte non sarebbe ancora scattata. In base quanto dichiarato in queste ore dall’ex tronista, con l’influencer 24enne ci sarebbe soltanto un bel rapporto d’amicizia e nulla di più. I fans della coppia dovranno perciò attendere ancora. L’avvicinamento dei due ragazzi, che si era ...

Il piano di "Meghan cuore d'acciaio" per allontanare Harry dai vecchi Amici : Meghan Markle ha rivoluzionato la vita del principe Harry non solo conducendolo all'altare, ma riuscendo a fargli cambiare abitudini e a condizionare la sua vita privata e relazionale. Stando a quanto si apprende dalla stampa anglosassone, infatti, l'ormai duchessa del Sussex avrebbe imposto al marito regole e restrizioni che hanno trasformato l'ex ragazzo ribelle di casa Windsor in un uomo posato e di casa.I veti imposti dall'attrice americana ...

Il sogno di Maria De Filippi per il serale di Amici 18 - spunta il nome di un giudice : “Glielo chiedo ogni anno” : Arrivano alcune dichiarazioni di Maria De Filippi per il serale di Amici 18, per il quale sognerebbe la presenza di Giorgia. Dopo anni di corteggiamento, la conduttrice di punta di Canale5 ha finalmente rivelato di essere interessata a una sua presenza all'interno del programma, che gioverebbe così di un importante valore aggiunto rispetto agli anni precedenti, nei quali si è comunque fatto il possibile per rendere appetibile il programma. ...

Amici - Maria De Filippi ha in mente un nuovo giudice per il talent e si lancia in un “corteggiamento” : ecco chi è : “Io lo chiedo ogni anno a Giorgia, vieni a fare il giudice! Vieni a fare il giudice!“, è Maria De Filippi a intervenire in diretta a “Io le donne non le capisco” in onda su Radio Radio. La cantante era ospite nel programma per parlare del prossimo disco in uscita quando a sorpresa la conduttrice ha continuato il suo corteggiamento professionale in diretta, con l’avvicinarsi dell’inizio di Amici sono iniziate ...

Maria De Filippi - il nome pazzesco che vuole ad Amici : 'Glielo chiedo ogni anno' : Maria De Filippi è impegnatissima nella campagna acquisti per Amici 18 è iniziata. Il sito TvBlog racconta che uno dei nomi che Maria vorrebbe tanto è quello della cantante Giorgia. Durante programma ...

Amici 18 - Maria De Filippi corteggia Giorgia : «Glielo chiedo ogni anno». La cantante : «Ci penserò - ma ho paura di dire di ferire coi miei "no"» : La campagna acquisti di Maria De Filippi per Amici 18 è iniziata. Nelle scorse settimane vi abbiamo svelato il parziale rinnovamento del parco docenti della scuola di canto e danza della Tiburtina, e anche per quanto riguarda i giudici i tempi sono maturi per iniziare a pensare - qualunque sia il meccanismo di quest'anno - a dei nomi che vadano ad occupare le poltrone della fase serale.Un nome finito nel mirino di Maria De Filippi è ...

X Factor - due ex cantanti di Amici alle selezioni : Fedez una la manda a casa e l’altra passa. Guarda chi è (VIDEO) : C’erano due ex cantanti di Amici ai Bootcamp di X Factor nella categoria Over, ma Fedez ha deciso di farne L'articolo X Factor, due ex cantanti di Amici alle selezioni: Fedez una la manda a casa e l’altra passa. Guarda chi è (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Incidente stradale horror : i due migliori Amici perdono la vita nello schianto. Morti sul colpo : Wajid e Abdullah, originari di Stoke, si erano conosciuti 4 anni fa giocando a cricket e da allora erano diventati inseparabili. Lavoravano insieme come trasportatori e domenica sera, al termine del loro turno di lavoro, sono rimasti vittima di un tragico Incidente stradale.Continua a leggere

Francesco Arca e la ex Laura Chiatti : ‘Ecco come siamo diventati Amici’ : A volte due ex fidanzati possono rimanere amici, con buona pace dei rispettivi partner. È quel che è accaduto a Francesco Arca e Laura Chiatti, ieri coppia di innamorati e oggi cari amici. Arca è legato a Irene Capuano, madre dei suoi due figli Maria Sole e Brando, che però era inizialmente stranita da questo legame tra il suo uomo e la Chiatti, oggi moglie di Marco Bocci. Intervistato da Silhouette l’attore spiega: All’inizio Irene ...