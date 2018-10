Ad Auschwitz mi sono davvero chiesto che fine avesse fatto Dio mentre lì gasavano

huffingtonpost

(Di lunedì 15 ottobre 2018) "AdmicheDiolìle persone. Un gigantesco cimitero senza croci: non si può non pensare alla composizione del concetto di giustizia. Dov'è la giustizia? Che cosa è? È soltanto una parola?».Francesco Guccini in una lunga intervista al Corriere della sera racconta di sé, della sua vita, delle sue canzoni, della passione per i libri.non venne per caso. Il padre di Guccini visse il lager."Non ha mai voluto parlarne - spiega Guccini- Però mandò due cartoline, che purtroppo ho perduto. So che era nello stesso campo di Guareschi, ma non si incontrarono mai, erano in migliaia. Sa che cosa facevano, alla sera? Si riunivano e, stremati dalla fame, evocavano il ricordo di quel pollo con le patate, di quella pasta con il sugo grasso. Poi annotavano tutto ...