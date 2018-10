STEFANO CUCCHI | STRISCIONE CONTRO CARABINIERE TEDESCO “Per te nessuna pietà | sei la

STEFANO CUCCHI - la sorella Ilaria : “Non accuso i carabinieri ma singole persone. Chi in aula disse il falso ora è imputato” : “Ci sono persone che sentono l’esigenza di difendere l’Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l’Arma ma singole persone“. A tre giorni dalla notizia della collaborazione del militare Francesco Tedesco con la procura di Roma, Ilaria Cucchi torna a commentare il caso del fratello Stefano. Lo fa in un’intervista a Mara Venier a Domenica In in cui spiega di non aver mai attaccato l’Arma ma solo alcuni ...

STEFANO CUCCHI - la sorella Ilaria : “Non accuso i carabinieri ma singole persone. Chi in aula giurò e disse il falso ora è imputato” : “Ci sono persone che sentono l’esigenza di difendere l’Arma dei carabinieri ma qui nessuno ha messo sotto accusa l’Arma ma singole persone“. A tre giorni dalla notizia della collaborazione del militare Francesco Tedesco con la procura di Roma, Ilaria Cucchi torna a commentare il caso del fratello Stefano. Lo fa in un’intervista a Mara Venier a Domenica In in cui spiega di non aver mai attaccato l’Arma ma solo alcuni ...

Domenica In/ Ospiti di Mara Venier : Ilaria Cucchi - STEFANO De Martino - Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini : Domenica In, gli Ospiti di Mara Venier: Ilaria Cucchi, Stefano De Martino, Alessandro Preziosi e Paolo Ruffini nello studio di Raiuno. Le ultime notizie:(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:03:00 GMT)

Ilaria Cucchi/ "Sulla mia pelle" racconta il fratello STEFANO : "Mi ha restituito il suo ricordo" (Domenica In) : Ilaria Cucchi sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:51:00 GMT)

ILARIA CUCCHI/ No al "santino" per il fratello STEFANO : "Non era un eroe - ma un ragazzo normale" (Domenica In) : ILARIA CUCCHI sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:29:00 GMT)

STEFANO CUCCHI - il generale Nistri “L’Arma si scusa”/ Il comandante dei carabinieri “Prenderemo provvedimenti” : Stefano Cucchi, il generale Nistri “L’Arma si scusa”. Il comandante dei carabinieri annuncia “Prenderemo provvedimenti, ma l'Arma non ha perso dignità"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:40:00 GMT)

STEFANO CUCCHI - storia di una normale famiglia Italiana : La storia della famiglia Cucchi è quella di una normale famiglia Italiana. Giovanni, geometra, ha lavorato fino alla pensione. Rita, maestra, anche lei in pensione. Ilaria è amministratrice di condomini. Stefano, fratello più piccolo, pure lui geometra, è morto da nove anni. Una famiglia piccolo borghese cattolica e di sani principi. Si sono misurati tutti uniti con le difficoltà di Stefano dovute alla sua fragilità di carattere. Intelligente, ...

STEFANO CUCCHI - l'appello della mamma Rita Calore/ Video Iene : “Chi sa parli - acquisterete dignità” : Stefano Cucchi, l'appello della mamma Rita Calore: Video Iene. “Chi sa parli, acquisterete dignità: la verità è un valore”. La madre del geometra romano non si arrende(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:17:00 GMT)

ILARIA CUCCHI/ STEFANO avrà finalmente giustizia? (Domenica in) : ILARIA CUCCHI sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:11:00 GMT)

Cucchi - compagna Alemanno contro sorella Ilaria : 'STEFANO non è un eroe'/ 'Non renda tutto una pagliacciata' : Stefano Cucchi, indagati altri 3 carabinieri: ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul pestaggio. Tutti i depistaggi nell'i

Cucchi - compagna Alemanno contro sorella Ilaria : "STEFANO non è un eroe"/ "Non renda tutto una pagliacciata" : Stefano Cucchi, indagati altri 3 carabinieri: ultime notizie, svolta dopo la confessione di Francesco Tedesco sul pestaggio. Tutti i depistaggi nell'inchiesta interna dopo l'arresto(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:13:00 GMT)

Morte STEFANO CUCCHI - i due carabinieri accusati dal collega : “Siamo stati traditi” : Alessio Di Bernardo e Raffaele d'Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, si dichiarano innocenti e accusano: "Francesco Tedesco ha parlato così per ragioni di opportunità".Continua a leggere

Morte STEFANO CUCCHI - Matteo Salvini : “Si processa rispettando legge - non in altri modi” : Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto ancora una volta sul caso Cucchi da Ala, in Trentino, dove si trova in tour elettorale. Rivolgendosi alla sorella Ilaria, ha detto: "Le porte del ministero degli Interni sono aperte alla famiglia di Stefano e a 60 milioni di italiani per bene. Se qualcuno invece preferisce fare polemiche e attaccare un ministro e centinaia di agenti sono sue scelte".Continua a leggere

Ilaria Cucchi : “Salvini? Andrei al Viminale quando chiederà scusa a me - alla mia famiglia e soprattutto a STEFANO” : “Io Andrei volentieri al Viminale nel momento in cui il ministro Salvini mi chiederà scusa. A me, alla mia famiglia e soprattutto a Stefano”. Lo ribadisce a Propaganda Live (La7) Ilaria Cucchi, che, prima del suo intervento, esordisce con una toccante lettera sulla tragedia del fratello Stefano: “Era chiaro a me e ai miei genitori quel 22 ottobre di 9 anni fa, quando vedemmo Stefano per l’ultima volta, steso sul tavolo dell’obitorio, ciò che mio ...