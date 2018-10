Torna l’ora solare | ecco DATA e INFO UTILI | un’ora in più di sonno | sei un gufo o

Monaco - Henry si presenta : “ Torna re qui è speciale - non vedo l’ora di conoscere i giocatori” : Il nuovo allenatore del Monaco ha parlato dopo l’ufficialità, sottolineando di essere impaziente di cominciare a lavorare “In prima battuta grazie al Monaco per avermi dato l’opportunità di allenare questa squadra, per me tornare qui è speciale “. Queste le prime parole di Thierry Henry da allenatore del Monaco , club che lo ha lanciato da giocatore nella seconda metà degli anni ’90. “Sono molto contento e ...

Def - Torna l’ora di educazione fisica alle elementari e nasce la Federazione per lo sport scolastico : 12mila assunzioni : In tutti questi anni, lo sport è sempre mancato nella scuola italiana. Il Coni ha provato a fare da supplente, ora arriverà il docente di ruolo: il ministero, che se ne occuperà finalmente in prima persona con l’introduzione del l’ora di educazione fisica anche alle elementari e soprattutto la creazione di una Federazione per lo sport scolastico , non alle dipendenze del Coni ma del Miur, che curerà l’organizzazione di tutte le competizioni ...

Murgia : “operazione alla mano ok - non vedo l’ora di Tornare in campo” : “L’operazione è andata bene. Ora si lavora per un rapido recupero, non vedo l’ora di tornare in campo”. Così, su Instagram, il centrocampista della Lazio, Alessandro Murgia, operato oggi alla mano, in seguito a una frattura rimediata in allenamento nel ritiro di Marienfeld. (AdnKronos)L'articolo Murgia: “operazione alla mano ok, non vedo l’ora di tornare in campo” sembra essere il primo su ...