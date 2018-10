Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale | che differenza c’è tra canzone commerciale e canzone

Lodo Guenzi sostiene Mediterranea - come donare e supportare la causa : Lodo Guenzi sostiene Mediterranea, la piattaforma di monitoraggio e soccorso attiva nel Mediterraneo centrale. Mediterranea apre il sito con un video che tocca nel profondo: una serie di immagini e poche parole sottolineano i migliaia di morti in mare, uomini e donne ma anche bambini che non raggiungeranno mai la costa. Sebbene abbia molto in comune con le ONG, Mediterranea è un'azione non governativa e si definisce, nell'apposita sezione di ...

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Mara Maionchi punta alla vittoria. I gruppi di Asia Argento per Lodo Guenzi piacciono : Mara Maionchi e Asia Argento fanno le loro scelte nei BOOTCAMP di X FACTOR 2018: tra i protagonisti della serata un Anastasio ispiratissimo con Generale di De Gregori.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:37:00 GMT)

X Factor 2018 - Ecco le Band scelte da Asia Argento che ai live troveranno Lodo Guenzi : Ultima puntata di Bootcamp anche per Asia Argento . Dopo Mara Maionchi tocca a lei portare agli Home Visit i 5 talenti di X Factor 2018. Ad Asia sono state assegnate le Band , ma come sappiamo non ...

Lodo GUENZI/ Il giudice di X Factor 12 : “Nella musica sono uno in prestito - la mia professione è il teatro” : LODO GUENZI, cantante del gruppo lo Stato Sociale è il nuovo giudice di X Factor, ha preso il posto di Asia Argento. In questa intervista si racconta e parla di chi è(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:35:00 GMT)

Avvertenza per Zadie Smith : il maschio italiano oggi è Lodo Guenzi : “La cultura italiana avalla l’idea che l’uomo potente si prende la donna più bella, il premio più grande”, ha detto Zadie Smith al Fatto Quotidiano, dopo aver specificato che ci conosce bene, noialtri belpaesani, avendo tra di noi vissuto dal 2006 al 2009, “anni di bunga bunga in cui le donne non er

X-Factor 2018 - Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice al posto di Asia Argento : Sky Uno ha annunciato ufficialmente che il nuovo giudice di X-Factor al posto di Asia Argento sarà Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale

Lodo Guenzi : “Perché ho accettato X Factor” (c’entra Morgan) : Alla fine, tra una Asia Argento (che se ne va) e un Lodo Guenzi (che arriva), spunta di nuovo a sorpresa Morgan. Il nome più scritto e pronunciato nelle ultime settimane in merito al tema X Factor e toto-sostituto Asia, il nuovo giudice dato quasi per certo fino all’ultimo, alla fine nella storia c’entra comunque qualcosa. Perché, a leggere il post pubblicato dal neo-giudice Lodo Guenzi su Instagram, in cui spiega le ragioni che lo ...

Il sarcasmo di Riki su Lodo Guenzi a X Factor 12 dopo la nomina a giudice : “Sei il mio nuovo idolo” : Riki su Lodo Guenzi a X Factor 12 fa del facile sarcasmo dopo la nomina del leader di Lo Stato Sociale a nuovo giudice del talent. Com'è noto, Riccardo Marcuzzo non è solito utilizzare mezzi termini quando si stratta di esprimere un suo parere su ogni genere di argomento, avendo in mano la quasi completa gestione dei suoi canali social che ha spesso utilizzato per dare voce ai suoi sfoghi, compreso quello nel quale dichiarava di non aver ...

X Factor - fan contro Lodo Guenzi : "Sei un ipocrita - vergogna" : È Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale, il quarto giudice di X Factor. Il cantante ha preso il posto dell'attrice Asia Argento, coinvolta nello scandalo molestie, e affiancherà Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi dietro al bancone della giuria. Una decisione che però non è stata accolta con favore dai fan del cantante. In molti giudicano incoerente la presenza al talent del 32enne bolognese alle dichiarazioni fatte in passato dallo ...

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al settimanale ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi delude i fan dello Stato Sociale : «Incoerente». Lui : «Siate con me - sarà bello» : A X Factor 2018 c'è un nuovo giudice, Lodo Guenzi, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it . Lodo Guenzi , cantante de Lo Stato Sociale, ha occupato il posto lasciato vuoto da Asia ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : «Qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà merito di Asia Argento» : Lodo Guenzi a X Factor 2018 “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare a X Factor“. Sono le prime parole di Lodo Guenzi, scelto come sostituto di Asia Argento ai live del talent show, al via giovedì 25 ottobre. Al leader de Lo Stato Sociale il compito, quindi, di continuare il lavoro iniziato dall’attrice, prima della sua dipartita decisa da tempo. E mentre Sky, nel comunicato ufficiale che annuncia ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi delude i fan dello Stato Sociale : 'Incoerente'. Lui : 'Siate con me - sarà bello' : A X Factor 2018 c'è un nuovo giudice, Lodo Guenzi, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it . Lodo Guenzi , cantante de Lo Stato Sociale, ha occupato il posto lasciato vuoto da Asia ...

Lodo Guenzi giudice di X Factor - i fan dello Stato Sociale attaccano : «Incoerente». Lui : «Siate con me - sarà bello» : Lodo Guenzi giudice di X Factor 2018 al posto di Asia Argento, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi su Leggo.it . Lodo Guenzi , cantante de Lo Stato Sociale, ha occupato il posto lasciato ...