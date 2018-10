Pechino Express 2018 | pagelle e eliminati quarta puntata i Mattutini fuori | lo show

Adriana Volpe : «Io - Pechino Express e quella battuta su Magalli» : Pechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpePechino Express 2018: Adriana VolpeAlle domande risponde come se stesse leggendo un copione, la voce impostata, squillante, in perfetta dizione. Adriana Volpe alle sbavature non è abituata, tanto nella vita quanto nella carriera: il suo percorso è limpido, all’insegna della cortesia. Dagli esordi in passerella, dove era chiamata «The ...

Anticipazioni Pechino Express prossima puntata : una grande sorpresa per il gruppo : Pechino Express quinta puntata, le Anticipazioni sul nuovo appuntamento TV Le Anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express vengono direttamente dal filmato mandato in onda alla fine della quarta che – come avrete senz’altro visto – ha visto la coppia dei Promessi Sposi salvarsi per un pelo. Un brutto momento per tutte le coppie che […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express prossima puntata: una grande ...

Replica Pechino Express : dove rivedere la quarta puntata : quarta puntata Pechino Express, dove vedere la Replica dopo la messa in onda su Rai Due Sappiamo cosa volete. Siete degli appassionati del programma e la Replica di Pechino Express non potete assolutamente perdervela perché magari non siete stati a casa e avete bisogno di recuperare quanto avete perso. Il reality di RaiDue – come […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la quarta puntata proviene da Gossip e Tv.

LINDA MORSELLI E RACHELE FOGAR - LE MANNEQUIN/ Pechino Express 2018 : tappa da incubo - salve per miracolo! : LINDA MORSELLI e RACHELE FOGAR, Le MANNEQUIN: ultime con i Promessi Sposi e Le Signore della Tv, sono state salvate dal verdetto delle coppie (Pechino Express)(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 00:06:00 GMT)

Pechino Express 2018 - quarta tappa/ Diretta - classifica ed eliminati : la busta nera salva i Promessi Sposi : Pechino Express 2018, Diretta quarta puntata e classifica: eliminati i Mattutini, i Promessi salvi dal verdetto della busta nera. I Ridanciani, invece, si classificano primi.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:50:00 GMT)

Pechino Express 2018 - QUARTA TAPPA/ Diretta - eliminati e classifica : fuori i Mattutini - le Sare in difficoltà : PECHINO EXPRESS 2018, Diretta QUARTA puntata e classifica: chi sarà eliminato? Le Sare annullano il vantaggio, le Signore della Tv gareggiano in simbiosi con I Promessi Sposi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:33:00 GMT)

Marcello Cirillo e Adriana Volpe - I Mattutini : Eliminati/ "Un'esperienza bellissima!" (Pechino Express 2018) : Marcello Cirillo e Adriana Volpe, I Mattutini: la coppia ha grande voglia dopo il ritorno in gioco. La èpuntata parte male ma il conduttore si diverte col karaole (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:20:00 GMT)

Pechino Express 2018 - quarta tappa/ Diretta classifica - coppie e concorrenti : eliminati i Mattutini : Pechino Express 2018, Diretta quarta puntata e classifica: chi sarà eliminato? Le coppie volano in Tanzania! eliminati i Mattutini, salve per un pelo le Signore della Tv.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:09:00 GMT)

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I Ridanciani/ Pechino Express 2018 : lite furiosa - "stai zitta non me lo dici!" : Paola Caruso e Tommaso Zorzi, I Ridanciani: nella nuova puntata di Pechino Express 2018 non sono mancate liti e incomprensioni, ma alla fine i due concorrenti sono riusciti a...(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 23:03:00 GMT)

SARAH BALIVO E SARA VENTURA - LE SARE/ Pechino Express 2018 : le "sorelle di" vincono l'accesso alla Tanzania : SARAH BALIVO e SARA VENTURA, Le SARE: dopo un'accesa sfida all'ultimo minuto, le due concorrenti si sono aggiudicate un lasciapasSARE per la Tanzania (Pechino Express)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:43:00 GMT)

Pechino Express 2018 - QUARTA TAPPA/ Diretta classifica - concorrenti e coppie : l'immunità ai Surfisti e... : PECHINO EXPRESS 2018, Diretta QUARTA puntata e classifica: chi sarà eliminato? I Surfisti vincono l'accesso alla Tanzania, si uniscono a loro i Promessi Sposi e Le Sare.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:32:00 GMT)

FABRIZIO COLICA E TOMMY KUTI - GLI SCOPPIATI/ Pechino Express 2018 : piccolo vantaggio in autostop! : FABRIZIO COLICA e TOMMY KUTI, Gli SCOPPIATI: per loro un piccolo vantaggio grazie alla generosità di uno sconosciuto, ma non è bastato a... (Pechino Express 2018)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:23:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA E ANDREA MONTOVOLI - I SURFISTI/ Pechino Express 2018 : primi vincitori - bonus e immunità : FRANCISCO PORCELLA e ANDREA MONTOVOLI, I SURFISTI: la coppia si aggiudica la prova immunità e un ricco bonus: voleranno in Tanzania! Ma prima, ad attenderli c'è una cena....(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:07:00 GMT)

PAOLA CARUSO E TOMMASO ZORZI - I RIDANCIANI/ Pechino Express 2018 : "Tu sei pazza - devi farti curare!" : PAOLA CARUSO e TOMMASO ZORZI, I RIDANCIANI: problemi sin da subito nella nuova puntata di Pechino Express 2018. La prova della barca scatena tensioni nella coppia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:40:00 GMT)