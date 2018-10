P za S Carlo | M5S no Torino parte civile

GianCarlo Giorgetti - l'incontro con Mario Draghi : le voci sul piano di Salvini per fermare le follie M5s : Le follie grilline inserite in manovra rischiano di far pagare un prezzo carissimo all'Italia: le tensioni su mercato e spread stanno lì a dimostrarlo. E per quanto Matteo Salvini in pubblico difenda ...

GianCarlo Giorgetti - la clamorosa vendetta del M5s : 'Di chi è l'uomo il vice di Matteo Salvini' : Lui, insieme al braccio destro Massimo Garavaglia , viceministro dell'Economia e leghista, era il mediatore nella durissima trattativa tra la maggioranza e il ministro Giovanni Tria .

GianCarlo Giorgetti stoppa Silvio Berlusconi : 'Lega e M5S governeranno per 5 anni' : Piano a dire che il centrodestra è rinato. Pochi minuti dopo la fine del vertice di giovedì ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni , infatti, il sottosegretario alla ...

Tav - Buffagni (M5s) vs Gelmini (Fi) : “Tria vuole sblocCarlo? C’è un contratto di governo - lo rispetti”. “Tono intimidatorio” : Botta e risposta al vetriolo a Omnibus (La7) tra Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, e il deputato M5S Stefano Buffagni. Il politico pentastellato fa un monito al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha auspicato uno sblocco del Tav e del Tap: “Tria fa parte di un governo che ha firmato un contratto, quindi ci dimostri che il Tav è utile con un’analisi costi-benefici e ne parliamo. Io su questo sono ...

Carlo Cottarelli : 'Il programma Lega-M5S è semplicemente irrealizzabile' : Se si dovesse ripresentare una nuova crisi economica, come quella del 2011, essa si ripercuoterebbe sulle condizioni delle fasce più deboli della popolazione”. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il direttore all'Osservatorio dei Conti Pubblici alla Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli [VIDEO], si è pronunciato sull'ipotesi di realizzazione delle misure economiche contenute nel contratto di governo legastellato Flat Tax, ...

GianCarlo Giorgetti frena M5S sulla nazionalizzazione delle autostrade : Non credo che con Stato funzioni meglio" : Giancarlo Giorgetti frena il Governo da eccessivi passi in avanti sulla nazionalizzazione della rete autostradale. "Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza" afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio intervenendo a Rimini al Meeting di CL.Stamattina sulle pagine del Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, afferma che "conviene nazionalizzare", ...

