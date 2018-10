Genova non perderà il business cantieristico e crocieristico

Casellati : "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile"/ "Manovra - parole possono condizionare mercati" : Casellati: "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile". Ultime notizie, la presidente del Senato sulla manovra: "parole possono condizionare mercati"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Casellati : «Non aiutare bene Genova sarebbe un fallimento inaccettabile» : La presidente del Senato sarà oggi in città per le celebrazioni di Colombo: «Il ponte Morandi è una metafora del nostro Paese, non dobbiamo perdere nemmeno un minuto»

L'amichevole a Genova : Italia vs Ucraina per non dimenticare! : La partita è stata interrotta al 43esimo per ricordare le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. L'emozione di Chiellini, Barella e Bernardeschi al Luigi Ferraris. Tra il pubblico anche gli sfollati ...

Dl Genova - Toti minimizza sul rischio infiltrazioni mafiose : “Non è ragione per non ricostruire. Poteri del commissario equilibrati” : “rischio infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui c’è nel decreto una ...

Il governo giallo-verde a rischio sulla manovra e sul ponte di Genova - gira una una voce : 'Non dureranno' : Dalla manovra al decreto fiscale dal ponte Morandi ai rapporti con l' Europa , nonostante una apparente unione di fronte alle critiche che piovono da Bankitalia, Fmi e Bruxelles, l'alleanza Lega-...

Genova - Cantone : "La mafia potrebbe infiltrarsi"Toti : le risorse non soddisfano le esigenze : Il presidente dell'Autorità anticorruzione esprime le sue perplessità sul decreto perché prevede "la deroga a tutte le norme extrapenali" che "comporta anche quella al Codice antimafia. Al commissario sono stati concessi poteri senza precedenti"

Il cuore di Toninelli non basta. Nel decreto Genova sbagliato il nome del suo ministero : Anche nel caso ipotetico che tutte le forze politiche si trovassero d’accordo sul “decreto Genova” e volessero approvarlo senza cambiare nemmeno una virgola, questo non sarebbe possibile. A causa di due errori, infatti, il testo dovrà subire comunque almeno due modifiche. La prima riguarda Danilo To

Toninelli ha scritto il dl Genova "con il cuore" : non contestatelo : “È un decreto che sarà migliorato ma che invito a non contestare", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, riguardo al decreto Genova, “perché è scritto non solo con il cuore vicino a Genova ma anche con una tecnica giuridica che permetterà al commissario straord

Genova tra fischi e urla : "Risposte - non elemosina" : "Lavoro, strade, sanità". Questo lo slogan cantato a squarciagola stamattina dalle 5 mila persone che hanno partecipato, per le vie di Genova, alla manifestazione promossa dai residenti della Valpolcevera per chiedere a istituzioni locali e governo nuove e urgenti misure in favore della valle, spaccata in due dal crollo di ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il corteo si è svolto in contemporanea con l'incontro bilaterale tra il commissario ...

Crollo ponte Morandi, ultime notizie da GENOVA: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, VALPOLCEVERA in PIAZZA: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci