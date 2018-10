Vela | Olimpiadi Giovanili 2018 | Giorgia Speciale prima nella Techno 293+ Secondi Nicolo

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale in testa dopo cinque regate! Nicolò Renna e Sofia Tomasoni in zona medaglie : La terza giornata di regate è quella buona per gli organizzatori, che riescono finalmente a far disputare un discreto numero di prove a tutte le categorie grazie alle buone condizioni metereologiche riscontrate nella giornata odierna. L’Italia della Vela può sorridere per le ottime prestazioni in particolare di Giorgia Speciale, Nicolò Renna e Sofia Tomasoni, che si trovano attualmente in zona podio nelle rispettive classifiche parziali ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale e Nicolò Renna rimangono in lotta per la vittoria nel windsurf! Spagnolli-Fava partono con un quinto posto nei Nacra 15 : Ottima giornata per gli azzurri del windsurf impegnati nelle regate di qualificazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina. Il programma previsto è stato pesantemente condizionato dalla mancanza di vento nei vari campi di regata, infatti si è conclusa solo una prova a testa per il windsurf maschile e femminile e per i Nacra 15. Il resto delle regate previste è stato inizialmente ritardato per poi ...

Vela - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel windsurf in testa Giorgia Speciale - terzo Nicolò Renna : Ottime notizie dal windsurf nella prima giornata di regate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina dopo le due regate odierne Giorgia Speciale è in testa tra le ragazze con una duplice vittoria, mentre Nicolò Renna è terzo tra i ragazzi dopo aver centrato due terzi posti. Giorgia Speciale guida la classifica femminile (2) davanti alla francese Manon Pianazza ed alla russa Yana Reznikova (5), che hanno ottenuto un secondo ed un ...

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia : I Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires sono ormai alle porte, con le regate della Vela che si disputeranno da domenica 7 a sabato 13 ottobre. Il programma degli Youth Olympic Games prevede l’assegnazione di medaglie in cinque specialità: windsurf (Techno 293+) e kitesurf (T:T Racing) maschili e femminili e la gara mista del Nacra 15. L’Italia è riuscita a strappare la qualificazione in tutte le specialità escluso il ...

Olimpiadi invernali - Sala sVela : “il nome sarà Milano-Cortina 2026” : Milano-Cortina 2026, così dovrebbe chiamarsi la candidatura alle Olimpiadi invernali che il sindaco di Milano Sala si appresta a presentare “Su un punto sono assolutamente d’accordo anche con il sindaco di Cortina, che ho sentito ieri sera: certamente il nome sarà Milano-Cortina 2026. Tra l’altro suona anche bene“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, questa mattina a RTL 102.5 sulla candidatura a due per ...

Nuoto - sVelato il programma delle gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : le finali si terranno nella notte italiana : Una notizia che già era nell’aria da tempo e oggi è arrivata la conferma. In seguito all’accordo raggiunto tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e la Federazione Internazionale di Nuoto (FINA), il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 ha reso noto che le gare di Nuoto, previste nell’Olympic Aquatics Centre, avranno inizio il 25 luglio, con le prime finali il 26 (mattina, orario ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Già sei pass dalla Vela! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Vela - Mondiali 2018 : Carolina Albano qualifica il laser radial alle Olimpiadi - terzo pass per l’Italia. Rimonta di Tita-Banti per le medaglie : L’Italia della Vela conquista un nuovo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Mondiali in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca) Carolina Albano stacca la qualificazione per la rassegna a cinque cerchi (ricordiamo che il pass non è nominale, ma assegnato alla Nazione) nella categoria laser radial. La triestina, che poche settimane fa si era messa al collo l’argento iridato U21, oggi ha ottenuto un 18esimo e un sesto posto ...

Vela - Mondiali 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò si qualificano per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel 470! : L’Italia conquista il secondo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai Mondiali di Vela in corso di svolgimento ad Aarhus (Danimarca). Dopo Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini, è toccato a Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò ottenere il piazzamento che qualifica per l’edizione a cinque cerchi giapponese nella classe 470. Da regolamento, infatti, a timbrare il cartellino per il Sol Levante sono le prime 8 nazioni classificate. Alla ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini sono le prime qualificate per l’Italia! Pass nel 470 della Vela : L’Italia qualifica il primo equipaggio della vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle sono entrate nella Medal Race ai Mondiali di vela a classi unificate nella 470 femminile e termineranno tra le prime dieci, staccando il Pass per la rassegna a cinque cerchi. sono infatti otto i posti disponibili, ma in top ten vi sono due equipaggi iberici e due britannici, che avranno diritto ad un solo Pass per ...