Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero | Lavoro dalle 16 alle 18 ore al

M5s - Fraccaro : “Toninelli? Tutti parlano di sua gaffe ma sta lavorando bene. Madre Taverna? Regole vanno rispettate” : “Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a Tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo Tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro ...

Toninelli - l’ironia dei social dopo la gaffe sul tunnel : “C’erano i neutrini?”. E una frase sul Morandi fa arrabbiare i genovesi : Il tunnel del Brennero esiste già: non solo, è “utilizzato da molti imprenditori italiani per il trasporto merci“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Genova, incontrando la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. Ma in realtà il traforo, in costruzione dal 2007, è stato realizzato per poco più di un terzo. In particolare, ha specificato ancora Toninelli, il tunnel è utilizzato per il ...

Brennero - la gaffe di Toninelli : confonde il valico con il tunnel (che non c’è). “Lo utilizzano molti imprenditori” : “Sapete quanti imprenditori italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero?” ha chiesto ai cronisti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine dell’incontro con la commissaria Ue Violeta Bulc, lamentando le “limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente l’economia italiana”. In realtà, il tunnel del Brennero non esiste ...

“Diamoci una scossa” Toninelli lancia prevenzione sismica/ Ma lo slogan infelice non è una sua gaffe... : “Diamoci una scossa”, Toninelli lancia prevenzione sismica ma lo slogan infelice è dell'Ordine degli ingegneri. Le ultime notizie sulla Giornata Nazionale e le gaffe del ministro(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:32:00 GMT)