Salvini | “Negozietti etnici ritrovo di ubriaconi | chiuderanno entro le 21”

ilfattoquotidiano

: Salvini: 'I negozietti etnici dovranno chiudere entro le 21. Diventano ritrovo di spacciatori e gente che fa casino' - HuffPostItalia : Salvini: 'I negozietti etnici dovranno chiudere entro le 21. Diventano ritrovo di spacciatori e gente che fa casino' - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Nel decreto sicurezza emendamento per chiusura entro le 21 negozietti etnici' - VIDEO - AlessiaMorani : E dopo la domenica coi negozi chiusi, arrivano il coprifuoco per ragioni “etniche” e il bavaglio alla stampa. La st… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere “la chiusurale 21 dei negoziettiche diventanodi spacciatori e di gente che fa casino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteodurante una diretta Facebook sottolineando che “non è un’iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino”. Dichiarazioni che hanno scatenato non solo la reazione dell’opposizione con le critiche di diversi esponenti del Pd, ma anche di Codacons e Confesercenti. “In materia di commercio e sicurezza non sia corretto generalizzare . Tali negozisono molto utili ai consumatori, perché rimangono aperti più a lungo degli altri esercizi e commercializzano una moltitudine di prodotti di diverse categorie, consentendo ai cittadini di fare acquisti ...