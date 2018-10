Inter Milan | Spalletti | ' Siamo in salute | importante per il derby Poi penseremo al

Inter - Ausilio : "Paquetá al Milan? Ci faremo trovare pronti" : "Stiamo lavorando al rinnovo di Mauro Icardi, non ci nascondiamo. Ci siamo visti e ne parliamo, ma non c'è fretta". Piero Ausilio risponde così alle domande sulla trattativa per il rinnovo del ...

Infortuni - ecco le condizioni di Douglas Costa - Gervinho - Inglese - Kolarov - Koulibaly e Pastore. Allarme Inter e Milan : L’occasione della sosta per le Nazionali è il momento giusto per fare un punto sugli Infortuni di alcuni calciatori. La nona giornata potrebbe essere quella del recupero di Douglas Costa, alle prese con il recupero da una distrazione all’adduttore: Massimiliano Allegri, in vista dell’impegno di Champions League contro il Manchester United si ritroverebbe a disposizione una carta preziosissima. Attesa anche in casa Parma, ...

Inter - i 10 nazionali : Icardi-Lautaro tornano in Italia a 4 giorni dal Milan : Sei vittorie di fila tra Serie A e Champions League, l'obiettivo puntato verso il derby di domenica 21 e la sfida di Coppa con il Barcellona, in Spagna mercoledì 24,. Luciano Spalletti è tornato al ...

Mauro Icardi ‘via da Milano’ : il bomber dell’Inter si trasferisce a Springfield… nei Simpson! [FOTO] : Mauro Icardi ha postato sul suo profilo social una simpatica foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia, cagnolini compresi, in quel di Springfield con Homer Simpson! Mauro Icardi e Wanda Nara sono una delle coppie social più seguite del mondo dello sport. Nei profili Instagram di entarmbi si possono vedere spesso foto della coppia in vacanza, intenti a rilassarsi in posti da sogno e città esotiche. Ma chi avrebbe mai pensato di ...

Inter - Moratti seppellisce l’ascia di guerra : “Juve - basta rancori. Marotta a Milano mi piacerebbe” : L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è Intervenuto a Maracana su RMC Sport, dichiarando che “il rapporto con Agnelli e’ sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da quando era ragazzo. Continuare con quella polemica era anche abbastanza noioso“. Così l’ex numero uno nerazzurro mette fine a 12 anni di polemiche tra Inter e Juve a partire da Calciopoli. Moratti poi ha ripercorso l’idea di ...

Serie A - la classifica riscritta dalle statistiche : Milan avanti all'Inter - Atalanta ed Empoli da Europa League : Se fosse possibile riscrivere la classifica della Serie A tenendo conto delle statistiche sulla qualità del gioco offensivo e difensivo, le sorprese non mancherebbero. Perché i punti non sono sempre l'...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il derby della nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

Serie A Milan - Higuain punta l'Inter : Del resto anche le parole di Cassano , a Sky, lo confermano: " È il centravanti più forte del mondo insieme a Suarez ". MIRINO - Higuain , nel suo, ci ha messo l' Inter . Lo scorso 28 aprile, contro ...

San Siro da sold out : tutti a Inter-Milan

U2 a Milano : ultimi biglietti disponibili e l’app per Interagire durante i concerti : Gli U2 a Milano si esibiranno per quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago in programma rispettivamente per l'11, 12, 15 e 16 ottobre. La band irlandese torna in Italia per quattro eventi live che hanno registrato il sold out nel giro di pochi giorni. Pochissimi biglietti sono stati messi in vendita nelle scorse ore, in zone che consentono una visione laterale e limitata dello spettacolo, anche questi a ruba in pochi istanti. Per ...

Shevchenko : "Il Milan mi esalta. Ma quest'Inter è di ferro" : Milano potrà tornare in alto, come quando lei e Mancini vi giocavate le finali Champions, in ruoli diversi? 'Il mondo del calcio è cambiato, però Milano resta una città di grandi tradizioni. Vedo che ...

Milano. Nuove attrezzature e Interventi di riqualificazione al Parco Lambro : Nuove attrezzature e interventi di riqualificazione al Parco Lambro. La Giunta ha dato il via libera alla realizzazione di “Vivere

Inter-Milan - derby nona giornata Serie A : data - programma - orario e tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Inter-Milan : è Icardi contro Higuain - che derby! : In comune hanno l'Argentina, il numero "9" e la città di Milano. Le analogie tra Mauro Icardi e Gonzalo Higuain finiscono però qui. Il primo si è formato a Barcellona e oggi è all'Inter, il secondo è ...