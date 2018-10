Il Governo Savona Si intesta il Def | da vero ministro dell' Economia | Il futuro

Paolo Savona - primi attacchi dal Governo al ministro : 'Ma quante divisioni ha?' - quello strano messaggino : Matteo Salvini e Luigi Di Maio vanno avanti e ribadiscono che 'la manovra non cambia'. L'ultima volta lo hanno ribadito ieri, martedì 9 ottobre, all'uscita di Palazzo Chigi dopo un importante vertice ...

Spread spacca il Governo - Savona : 'ripensare manovra - se sfugge di mano' : ...che interesse avrebbe? Con tutte le critiche che si sono riversate il mercato avrebbe potuto reagire e gli speculatori ne avrebbero approfittato ma il mercato si è dimostrato più cauto della politica ...

Spread - la paura fa 400 : nervosismo nel Governo. Savona : "Se ci sfugge lo spread manovra deve cambiare". Salvini lancia l'appello a comprare i btp : La paura fa novanta, dice il proverbio. Oggi, con lo spread a questi ritmi, cioè oltre i 300 punti percentuali, si può ben dire che la paura fa 400. E' la soglia di allarme indicata da più fonti di governo alle prese con il braccio di ferro con l'Europa e i mercati sulla manovra economica. Ma se la paura si materializzerà e già ora di fronte alla 'bestia spread' che cresce, cosa farà la coalizione ...

Savona : "Programma economico del Governo è moderato - UE col pilota automatico" : Paolo Savona, ministro delle Politiche Europee, difende l’azione del governo Conte in termini di politica economica. Oggi i mercati hanno reagito molto male dopo la bocciatura da parte dell'Ue del Def avvenuta venerdì scorso, con lo spread che è schizzato oltre quota 300. "Il programma di governo, dal punto di vista della logica economica e della necessità pratica, è moderato e con tutte le cautele necessarie", ha dichiarato il ministro ...

Ministro Savona : "Programma di Governo moderato" : Il Ministro Paolo Savona incontra la stampa estera. "Il programma di governo è moderato e con tutte le cautele necessarie", sottolinea il Titolare agli Affari europei.

Sulla manovra il Governo tira dritto. Show di Savona - bacchetta anche Di Maio e Salvini : governo diviso fra incendiari e pompieri Sulla scia delle polemiche suscitate nell'Unione europea dalla manovra italiana. Se da un lato l'asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio corre lungo ...

Paolo Savona sfida Salvini e Di Maio : 'Io non avrei mai messo quattro tecnici nel Governo' : Silenzio parla Savona. Al termine di una giornata che per lo spread e la Borsa è difficile non definire preoccupante aspettando ciò che accadrà dopo che a metà ottobre la Ue ci avrà spedito la sua ...

Savona : nel Governo nessuno vuole lasciare l'Europa o l'euro : Roma, 8 ott., askanews, - Al di là della retorica, all'interno della compagine di governo 'gente che voglia lasciare l'europa o l'euro non ce n'è'. Lo ha affermato il ministro delle Politiche europee, ...

Manovra - Paolo Savona contro Giovanni Tria : nel Governo lo scontro sulle cifre - le possibili conseguenze : Il testo definitivo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, quella in cui il governo mette per iscritto che intende aumentare il debito pubblico nei prossimi tre anni, ancora non c'è, nonostante sia stata approvata il 27 settembre a palazzo ...

Il numero magico del Governo? Il 2% - di crescita - . Paolo Savona spiega come e perché : Paolo Savona comprende bene le regole della politica ed è comprensivo delle dichiarazioni dei leader della maggioranza. Ora però si tratta di avere un clima di fiducia. E per spiegare come stanno le ...

