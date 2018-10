Def | Bonino | “Millantate crescite e disprezzo per le cifre ci porterà contro un muro Non

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Lo spread aumenta ovviamente il consto del debito pubblico e quindi le tasse. Più spread uguale più tasse, diminuisce il valore dei titoli di Stato e degli investimenti quindi meno risparmi. Aumenta il tasso di interesse sui mutui e la disponibilità di credito. Aumenta il costo degli investimenti delle società pubbliche. Insomma nessun cittadino guadagna niente, i più deboli ci perdono tantissimo. Il malsano discredito per lecon millantateal 3% che francamente non so chi faccia finta di crederci, credo dia la fotografia completa. Questa manovra ciunma non per nemici Oltralpe ma perché ci stiamo facendo male da soli”. Così Emmanell’intervento in Aula al Senato sul Def. L'articolo Def,: “Millantateper leciun. Non ci guadagna nessuno” proviene da Il Fatto ...