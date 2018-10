: RT @Agenzia_Ansa: 'Dissi di smetterla, lo colpivano anche quando era a terra. Fu una azione combinata'. Le rivelazioni del carabiniere sul… - mauromarino : RT @Agenzia_Ansa: 'Dissi di smetterla, lo colpivano anche quando era a terra. Fu una azione combinata'. Le rivelazioni del carabiniere sul… - massimonasciol1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Dissi di smetterla, lo colpivano anche quando era a terra. Fu una azione combinata'. Le rivelazioni del carabiniere sul… - danielegenito : RT @Agenzia_Ansa: 'Dissi di smetterla, lo colpivano anche quando era a terra. Fu una azione combinata'. Le rivelazioni del carabiniere sul… -

"Gli, che c.. fate, non vi permettete". E' quanto Francesco Tedesco riferisce nell'interrogatorio del 9 luglio scorso di aver detto ai colleghi che stavano picchiando Stefano. Parole che il carabiniere, imputato nel processo bis per la morte del geometra romano,dice di aver rivolto ai colleghi Di Bernardo e D'Alessandro mentre uno "colpivacon uno schiaffo violento in volto" e l'altro "gli dava un forte calcio con la punta del piede". I 3 militari sono imputati per omicidio preterintenzionale e abuso di autorità.(Di giovedì 11 ottobre 2018)