Torna Grey' s Anatomy | ecco cosa succederà nella nuova stagione | ma se non volete saperlo

Sara Ramirez pronta a Tornare a Grey's Anatommy? : 'Per la cronaca, CBS , con cui ha un contratto visto che l'attrice è in un altro show della rete: Madame Secretary, ndr., è sempre stata gentile e generosa con me. Sono aperti a far tornare Callie!'.

Sarah Drew di Grey’s Anatomy devastata dal licenziamento : “Ho pianto - April e Jackson dovevano Tornare insieme” : A tre mesi dal finale di stagione che ha segnato il suo ultimo episodio nella serie, Sarah Drew di Grey's Anatomy parla per la prima volta del suo licenziamento, avvenuto per mere scelte creative della showrunner Krista Vernoff che ha voluto eliminare il suo personaggio per lasciare spazio a nuove storyline. In una lunga intervista a The Hollywood Reporter, l'attrice non nasconde il dispiacere di aver dovuto svestire i panni del suo ...

Torna il padre di Meredith in Grey’s Anatomy 15 - con Jeff Perry di Scandal nel cast nuovi drammi o pace familiare? : Non si vede dalla settima stagione, ma il padre di Meredith in Grey's Anatomy 15 avrà nuovamente un ruolo nella vita della protagonista del medical drama. Negli episodi della nuova stagione dello show di ABC l'attore Jeff Perry tornerà a rivestire i panni di Thatcher Grey, l'uomo che col suo cognome, assunto da Ellis dopo il matrimonio ed ereditato dalla figlia Meredith, ha dato il nome al celebre "metodo Grey" inventato dalla brillante ex ...

Dopo Scandal : Jeff Perry Torna in Grey's Anatomy - Kerry Washington su Hulu : Finita l'era Scandal i suoi protagonisti iniziano a trovare nuovi ingaggi, a partire dalla sua Olivia Pope- Kerry Washington che sarà protagonista di una nuova serie tv di Hulu, fino a Cyrus- Jeff Perry che tornerà in Grey's Anatomy. Grey's Anatomy torna il papà di Meredith Krista Vernoff, la showrunner di Grey's Anatomy, continua a guardare al passato della serie tv ABC (in Italia su FoxLife) e nella quindicesima stagione è pronta a far ...