Shard & Francy in radio con il nuovo singolo “Lupo solitario” : ALL MUSIC NEWS Shard & Francy in radio con il nuovo singolo “Lupo solitario” Shard & Francy presentano il nuovo singolo “Lupo solitario”, un brano melodico con atmosfere romantiche, nasce in un momento nel quale l’Autore chiuso nella sua grotta a curarsi ferite di cuore pensava ed immaginava la sua altra metà che avrebbe trovato nel suo futuro…pensando e disegnando quell’Anima ancora sconosciuta ne provò nostalgia. Cast di pregio anche ...